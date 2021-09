C’è anche un italiano nella lista delle 100 persone più influenti del 2021 stilata dal Time e no, non è Khaby Lame e neanche uno sportivo reduce da un oro olimpico: è Mario Draghi. Il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri è infatti finito fra i 20 leader globali selezionati dal magazine insieme a Joe Biden e Donald Trump. E’ la sua terza volta.

Il numero con i top 100 di Time è uscito oggi con sette diverse copertine, ciascuna con altrettanti protagonisti della lista. Ci sono il principe Harry e la moglie Meghan, la ginnasta Simone Biles, l’attrice Kate Winslet, la cantante Billie Eilish. La direttrice del Wto, Ngozi Okonjo-Iweala, l’amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang e la scrittrice Cathy Park Hong.

Nella lista delle 100 persone più influenti al mondo troviamo anche musicisti come Britney Spears, Billie Eilish, Bad Bunny, Lil Nas X e Dolly Parton ed attori come Kate Winslet, Scarlett Johansson, Steven Yeun e Omary Sy. Spazio anche ai politici (Draghi, Trump, Biden ma anche Kamala Harris), celebrità come il Principe Harry e Meghan Markle e atleti come Simone Biles, Tom Brady, Sunisa Lee e Naomi Osaka. Qua la lista completa.

