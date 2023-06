il nuovo singolo da The Idol

The Weeknd, Popular: il nuovo singolo del cantautore con Playboi Carti e Madonna, presente nella colonna sonora di The Idol.

È disponibile da queste ore Popular, il nuovo singolo di The Weeknd in collaborazione con Playboi Carti e Madonna. Un brano che fa parte della colonna sonora della serie tv The Idol, prodotta da HBO (disponibile in Italia su Sky) ed estratto dall’album The Idol Vol.1 (Music from the Original Series), che verrà pubblicato il 30 giugno. Dopo il primo singolo della colonna sonora Double Fantasy feat Future, pubblicato il 21 aprile e arrivato alla posizione n. 18 nella classifica Billboard Hot 100, Popular ha debuttato immediatamente alla n. 10 nella Global Spotify Chart.

The Weeknd protagonista di The Idol

La celebre serie televisiva The Idol è stata co-creata da Sam Levinson (Euphoria, HBO), Abel Tesfaye e Reza Fahim. È stata presentata in anteprima al Festival di Cannes il 22 maggio 2023 ed è interpretata dallo stesso Abel e da Lily-Rose Depp, figlia del grande attore Johnny Depp.

The Weeknd Lily-Rose Depp Sam Levinson credit DavidJonPhotography

Il primo episodio è stato distribuito in tutto il mondo il giorno 4 giugno. Nel frattempo, Abel è pronto per il suo tour e si esibirà in Italia con due imperdibili date all’Ippodromo La Maura mercoledì 26 luglio (già esaurito) e giovedì 27 luglio.

Chi è The Weeknd

The Weeknd ha stabilito un nuovo record nella sua carriera, diventando il primo artista ad avere 100 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, conquistando il primo posto tra gli artisti più ascoltati al mondo sulla piattaforma. Inoltre, il brano Earned It (Fifty Shades of Grey) ha da poco ricevuto la certificazione RIAA di disco di diamante, diventando il quinto successo del cantautore canadese ad ottenere questa certificazione, dopo The Hills, Starboy con i Daft Punk, Blinding Lights e Can’t Feel My Face.

All’inizio dell’anno, Abel è stato ufficialmente nominato artista più popolare al mondo dal Guinness World Records, sulla base dello streaming su Spotify. Insomma, il periodo è davvero d’oro per Abel. Anzi, di diamante. E la sensazione è che il suo successo non sia ancora finito qui.

Di seguito il video di Popular: