Fiorello presenta Tofu: l’album del trapper vegano

Fiorello presenta Tofu: arriva il primo album del trapper vegano, l’alter ego del conduttore di Viva Rai 2.

Una semplice gag si è trasformata in qualcosa di più, in un vero e proprio progetto musicale. Tofu prende vita e debutta nel mondo della musica con un primo album. Lo ha annunciato lo stesso creatore del trapper vegano ‘fratello di Sethu’, Fiorello. Lo showman e conduttore di Viva Rai2! ha deciso di dare vita al suo personaggio e lo ha fatto con l’aiuto di tanti amici del mondo della musica, per lanciare un album che promette di stupire. Come si intitola? Semplicemente Fiorello presenta Tofu.

Fiorello presenta Tofu: gli ospiti dell’album

Il nuovo disco di Fiorello, in questa veste inedita, è in arrivo il 9 giugno. Si tratta di un prodotto unico e originale, e verrà presentato dallo stesso showman durante l’ultima puntata stagionale di Viva Rai2!, in cui ci sarà come ospite il suo grande amico Amadeus.

Nato dall’incontro con Danti, il producer e rapper fidanzato con Nina Zilli, il nuovo progetto contiene cover in chiave new wave, ma con sound trap, di alcuni classici della musica italiana. Troviamo così al suo interno spazio per una rilettura di Rose rosse proprio con Danti, ma anche per Vattene amore, incisa con Nina Zilli, e per altre cover con amici e amiche del calibro di Jovanotti, Giorgia, Paola Cortellesi e Clementino.

La carriera musicale di Fiorello

Se per Tofu si tratta di un debutto, non è così ovviamente per Fiorello. Già all’inizio degli anni Novanta, collaborando con Claudio Cecchetto, aveva inciso un primo album di copie, Veramente falso, ottenendo un grande successo, replicato poi con Nuovamente falso e da Spiagge e luna, disco in grado di superare il mezzo milione di copie vendute.

Diventato a tutti gli effetti uno showman unico nel suo genere, conduttore e ideatore di numerosi format in radio e in televisione, negli anni successivi ha perso di vista la musica, nonostante la pubblicazione di altri album di cover, di cui l’ultimo nel 2004, e di qualche disco di inediti, tra cui Batticuore.