Il destino bussa alla porta di Ghibaudo e Amelia, nell’ultimo giorno dell’Ottoce…

Il destino bussa alla porta di Ghibaudo e Amelia, nell’ultimo giorno dell’Ottocento: una giovane sposa viene ritrovata morta nella vasca da bagno, all’apparenza affogata. Si tratta di una tragica fatalità o di un indecifrabile omicidio? Ghibaudo inizia a indagare insieme al collega Moretti, sempre più appassionato alle nuove tecniche investigative, senza sapere che tutto sta per cambiare, dalle sue convinzioni professionali alla relazione di facciata con Amelia, complice l’entrata in scena di un giornalista che sembra conoscerlo come mai nessuno prima.

Dopo il fortunato “Neroinchiostro”, Sara Vallefuoco si conferma una delle voci più autentiche del giallo italiano, e in “Chimere” torna a riunire una detection polifonica e spiazzante a un raro talento per la ricostruzione di un mondo passato troppo simile al nostro, ancora una volta raccontato con una lingua mai scontata. In libreria e negli store online dal 21 marzo.