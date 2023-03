il cast del festiva organizzato da Fedez

Love Mi 2023: il cast della nuova edizione del festival ideato dal rapper milanese, in programma in Piazza Duomo a Milano.

Love Mi non lascia, ma raddoppia. Dopo il grande successo dell’edizione 2022, anche per il 2023 è stato confermato l’appuntamento con il festival gratuito ideato da Fedez per la sua città, Milano. Un evento dal cuore enorme, che non servirà solo per riportare sul palco il rapper milanese, dopo quanto accaduto a Sanremo nel 2023, ma anche per regalare ancora una volta alla metropoli lombarda un appuntamento gratuito con il meglio della musica italiana. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa seconda edizione di Love Mi.

Love Mi 2023: la data e i dettagli

Non conosciamo ancora moltissime informazioni su questo grande appuntamento, ma sappiamo che sarà ancora una volta finalizzato a raccogliere fondi da destinare a un progetto sostenuto dalla Fondazione Fedez. Una serata di grande musica che dunque non dimentica le finalità benefiche sempre molto a cuore al rapper milanese.

Fedez

L’appuntamento per il concerto è per il 27 giugno 2023, il luogo ancora una volta Piazza Duomo, il cuore della città meneghina. L’evento, completamente gratuito, è stato ideato dal rapper milanese con la collaborazione del Comune di Milano ed è stato prodotto da Vivo Concerti.

Il cast di Love Mi 2023

L’evento è stato già ufficializzato dal rapper milanese, ma per ora non conosciamo ancora i nomi degli artisti che lo affiancheranno. Ricordiamo però che lo scorso anno fu proprio Love Mi a sancire la pace definitiva tra il marito di Chiara Ferragni e il suo amico J-Ax.

Per ora sappiamo che appena sceso dal palco lo scorso anno il rapper ha sentito il desiderio di lavorare a una seconda edizione, grazie alle emozioni indescrivibili regalate non solo da una serata straordinaria, ma anche da un’organizzazione pazzesca. Per questo ha voluto subito confermare questo attesissimo bis: “Per il secondo anno consecutivo a lavorare con tantissima carica a questo progetto di cui vi svelerò i dettagli appena possibile, in fondo mi conoscete e sapete che spoilero sempre tutto. Al momento le certezze sono tre: il luogo, la data e che sarà un evento legato a una iniziativa benefica“.

