Madame per la prima volta in concerto al Forum di Milano: la data

Madame si esibirà per la prima volta al Forum di Milano: la data e i biglietti del concerto della cantautrice veneta.

Il 2023 sarà l’anno di un’importantissima prima volta, almeno a livello di carriera, per Madame. Dopo aver fatto il bis a Sanremo, partecipando per la seconda volta, dopo il debutto del 2021, la cantautrice veneta si prepara a un appuntamento storico per lei: il suo primo concerto al Forum di Milano, un luogo simbolo della musica italiana, probabilmente il palazzetto dalla storia più importante in assoluto. L’appuntamento è per il prossimo autunno: scopriamo insieme la data e i biglietti per poter assistere a questo straordinario evento.

Madame live al Forum di Milano: la data e i biglietti

Sono tanti i fan che aspettavano con ansia, ormai da diversi anni, di poter assistere a un concerto della cantautrice veneta in una location del genere. L’attesa sta finalmente per terminare. Accompagnata dalla sua band, Francesca sta infatti per fare il suo debutto su un palco davvero prestigioso.

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è quella del 21 ottobre. Sarà nel bel mezzo del prossimo autunno che la voce di Il bene nel male farà il suo esordio al Forum. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il tour 2023 di Madame

Per Francesca il live al Forum sarà la ciliegina sulla torta di un periodo di appuntamenti straordinari. Per tutta l’estate la cantautrice sarà infatti protagonista di un lungo tour all’interno dei festival e delle principali e suggestive location a cielo aperto.

Di seguito il calendario completo di tutti gli appuntamenti in programma:

– 8 luglio al Sonic Park Stupinigi di Nichelino (Torino)

– 12 luglio in Piazza Luini a Lugano (Svizzera)

– 15 luglio alla Civitella di Chieti

– 17 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma

– 19 luglio al Parco Ducale di Parma

– 21 luglio al Ferrara Summer Festival di Ferrara

– 24 luglio in Piazza SS. Annunziata di Firenze

– 26 luglio al Parco Ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa (Vicenza)

– 28 luglio al Castello di Udine

– 29 luglio al Castello Scaligero di Villafranca (Verona)

– 20 agosto a Villa Bertelli a Forte dei Marmi (Lucca)

– 22 agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante (Cosenza)

– 24 agosto al Teatro di Verdura di Palermo

– 25 agosto al Teatro Antico di Taormina (Messina)

– 27 agosto alla Rotonda del Lungomare di Taranto

– 29 agosto allo Sferisterio di Macerata