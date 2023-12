Il cane vomita dopo aver mangiato erba: il motivo

Spesso succede che il cane vomita dopo aver mangiato erba, ma qual è il motivo? È normale o bisogna preoccuparsi? Ecco le risposte.

I cani hanno dei comportamenti che li accumunano e con i quali tutti i proprietari si ritrovano ad avere a che fare. Alcuni fanno parte del loro istinto e della loro natura, ma ci sono sempre dei motivi alla base.

Anche quando il cane vomita dopo aver mangiato l’erba, ci troviamo di fronte ad un meccanismo naturale che il cane fa per una ragione ben precisa.

Vediamo, in questo articolo, il motivo che sta alla base di questo comportamento. Capiamo il perché il cane continua a mangiare l’erba se poi lo fa stare male.

Il cane vomita dopo aver mangiato l’erba: il motivo

I cani e i gatti mangiano l’erba e questo è un comportamento comune. La maggioranza di loro lo fa e questo significa che, in molti casi, non c’è da preoccuparsi.

Il cane, in particolare, può approfittare della passeggiata, oppure del momento in cui viene lasciato fuori in giardino per avvicinarsi a dei ciuffi d’erba e mangiare. A volte, a questo piccolo pasto segue il vomito.

Iniziamo con il dire che i cani selvatici mangiavano l’erba delle piante e lo facevano spesso. Questo comportamento è poi passato anche al cane domestico, anche se come bisogno secondario, e se sentiamo il nostro veterinario di fiducia ci dirà che è normale che il nostro cane lo faccia.

Un cane va alla ricerca di erba se sente che nella sua alimentazione mancano dei nutrienti, come le fibre. Oppure, può semplicemente provare noia, soprattutto se è ancora un cucciolo, e andare a mangiare quello che trova.

In genere, l’erba può aiutare a digerire meglio e, quindi, può capitare che il cane, sentendosi appesantito si rivolga ad un metodo che conosce bene. Se ben masticata, l’erba viene poi espulsa attraverso le feci e, nel passaggio nel tratto digerente, aiuta nella digestione.

Invece, se il cane non la mastica bene, ecco che i ciuffi rimasti interi possono provocare il vomito. Dai dati raccolti, però, sembra che solamente il 25% dei cani vomita dopo aver ingerito l’erba.

Quando preoccuparsi

Dunque, fino a qui abbiamo visto che fa tutto parte della sua natura e delle sue abitudini. Non bisogna preoccuparsi se qualche volta il cane si comporta in questo modo.

Se, invece, il cane sembra ossessionato dall’erba e la mangia in continuazione, allora c’è un problema da indagare e da risolvere il prima possibile. Questo non è normale.

L’unica cosa da fare è cercare di impedirglielo e poi recarsi dal veterinario descrivendo la situazione. Più dettagli si possono fornire all’esperto e prima riuscirà ad individuare la causa del comportamento.

Il veterinario procederà ad una serie di accertamenti. Molto probabilmente il problema è da ricercare nello stomaco, ma potrebbe anche essere un comportamento derivato dallo stress o dall’alimentazione completamente sbagliata.

Ad ogni modo, con un po’ di pazienza si riuscirà a risolvere tutto e a far stare meglio il pelosetto. Ormai non è più carnivoro, ama i vegetali, ma questo non significa che debba esagerare. Occorre tenerlo sempre sotto controllo.