La cosa che mi fa più male è vedere che non ha rispetto, lo trovo incomprensibile

Federica Pellegrini ha visto cosa succede in alcuni settori in cui sono coinvolti gli animali e le lacrime non si sono fatte attendere.

Il mondo degli animali è molto caro a Federica Pellegrini, la campionessa italiana di nuoto che tutti conoscono e hanno imparato ad apprezzare. In questi mesi è stata seguita sui social e da tutti i giornali per il fatto di essere diventata mamma per la prima volta della piccola Matilde. La nuotatrice ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver visto come vengono trattati gli animali in alcuni allevamenti intensivi e non ha saputo trattenere la sua commozione. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire meglio.

Federica Pellegrini in lacrime: la crudeltà degli allevamenti intensivi

Federica Pellegrini ha appena salutato per sempre un suo animale domestico. Si tratta di Neve, il gatto dei suoi genitori che ha vissuto per 17 anni. Ora, invece, la vediamo sempre immersa nell’argomento animali, ma in un altro settore, quello degli allevamenti intensivi.

Dailymotion, poi ripreso dal Corriere della Sera, ha diffuso le immagini della nuotatrice alle prese con la visione di alcuni video forniti dalle indagini di Animal Equality.

Inizialmente, la nuotatrice ha espresso tutto il suo sdegno per l’atteggiamento degli uomini, per il fatto che non provino nulla a trattare così gli animali, che sono creature con una coscienza.

Poi, nel parlarne, porta la sua diretta esperienza con molti di loro, cani e gatti. In particolare, racconta di quando ha fatto partorire la sua cagnolina e due cuccioli non ce l’hanno fatta. Questa esperienza è per lei “ancora una ferita aperta” e non riesce a trattenere le lacrime.

Ombretta Alessandrini, responsabile di Campagne per Animali Equality Italia, cerca di consolarla e di affrontare con Federica questo delicato argomento. Il fatto che gli uomini trattino gli animali come oggetti, portino via vitelli alle mucche come se nulla fosse è tanto da sopportare. Una cosa che non si riesce ad accettare e a capire, a tratti.

Purtroppo, in quegli ambienti “vige la legge del profitto”, commentano, per poi riflettere su come venga negata la maternità agli animali e in quali condizioni siano obbligati a vivere. La carne che arriva nel nostro piatto è frutto di tutto questo e le persone dovrebbero comprenderlo e fare le scelte giuste.

Non serve essere vegetariani o vegani, Federica Pellegrini stessa non lo è, ma nel suo piccolo, ogni giorno, cerca di fare scelte consapevoli, soprattutto nei riguardi della carne. Poi, ha provato a lanciare un appello: “gli animali hanno una coscienza, proviamo ad immedesimarci in loro e a fare la differenza!“