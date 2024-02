Il cane starnutisce dopo aver mangiato le crocchette: ecco perché

Il tuo cane starnutisce dopo aver mangiato le crocchette? Scopriamo insieme il motivo di questo strano comportamento.

Molto spesso ci ritroviamo in situazioni in cui il comportamento del nostro amico a quattro zampe diventa difficile da comprendere. Ciò accade soprattutto quando il gesto di Fido avviene dopo aver mangiato.

Possiamo infatti notare la nostra palla di pelo giocare dopo aver mangiato, agitarsi, strofinare il muso, ma anche starnutire. Nel seguente articolo vedremo infatti perché il cane starnutisce dopo aver mangiato le crocchette.

Perché il cane starnutisce dopo aver mangiato le crocchette?

L’alimentazione è un fattore è molto importante per Fido, per questo motivo tendiamo a fare molta attenzione quando dobbiamo nutrire il nostro amico a quattro zampe.

Tuttavia può capitare che i nostri amici pelosi dopo aver mangiato presentino dei comportamenti strani. C’è chi si agita subito dopo essersi nutrito, chi gioca, chi strofina il muso e chi invece starnutisce. Ma come mai il cane starnutisce dopo aver mangiato le crocchette?

Il motivo principale per cui il nostro amico a quattro zampe dopo aver mangiato presenta tale reazione è la presenza di polvere nella ciotola di Fido, che può provenire dal sacco dei croccantini. Ma come arriva tale polvere all’interno del sacco delle crocchette del nostro amico peloso?

Quando vengono trasportate le crocchette, i sacchi che le contengono vengono sbattuti e può capitare durante lo sbattimento che vi sia la rottura di alcune crocchette. Alcune di esse potrebbero persino polverizzarsi.

Quando il sacco del cibo arriva a casa e resta fermo per un periodo di tempo le particelle più piccole e la polvere si depositano in basso, per questo motivo può capitare che il cane possa mangiare della polvere quando il sacco delle crocchette sta per finire.

Nel momento in cui il nostro amico a quattro zampe ingerisce tale polvere insieme alle crocchette, queste ultime arrivano dalla bocca fino al punto dove vi è la congiunzione con le vie respiratorie superiori.

Proprio in questo momento le particelle vengono catturate e salgono verso il naso invece di scendere in gola e per questo il cane starnutisce.

Ciò accade soprattutto quando il nostro amico peloso mangia in modo vorace non coordinando bene la deglutizione con la respirazione.

Le razze di cani che possono avere principalmente tale problema sono i cani brachicefali che hanno problemi di conformazione delle vie aeree superiori.

Cosa fare quando ci troviamo in questa situazione?

La prima cosa da fare quando il cane starnutisce dopo aver mangiato le crocchette è osservare il momento in cui lo fa.

Se infatti il cane starnutisce quando mangia le ultime crocchette presenti nel sacco, allora molto probabilmente a dargli fastidio è la polvere.

Se invece il problema si presenta sempre, potrebbe essere utile cambiare cibo o marca di cibo. È necessario in questo caso controllare se Fido continua ad avere problemi cambiando la marca o cambiando il tipo di cibo, per esempio con il cibo umido.

Tuttavia è necessario osservare anche se gli starnuti si associano ad altri sintomi come: rigurgito, malessere e reflusso. In questi casi è necessario contattare il veterinario in modo tale da poter valutare quale sia il problema.