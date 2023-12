Il cane ha una ferita che non guarisce: perché e cosa fare

Perché il cane ha una ferita che non guarisce? Che cosa posso fare? Vediamo la risposta a queste domande e come comportarsi.

Non vorremmo mai ritrovarci nella situazione di dover assistere il nostro cane ferito, ma può accadere a causa di svariati motivi, dai più banali a quelli più gravi e seri.

A volte potremmo trovarci di fronte una complicazione: il cane ha una ferita che non guarisce. Come è possibile? Sia le persone che gli animali hanno l’organismo che si autorigenera con i suoi tempi.

Se questo non accade significa che c’è un problema. Vedremo le cause di questo fenomeno e cosa poter fare per aiutare la ferita a guarire. Di sicuro non si può lasciare scoperta perché si rischia un’infezione.

Il cane ha una ferita che non guarisce: le cause

Per guarire una ferita deve mettere in moto una serie di meccanismi microscopici e ben organizzati. Si tratta di riparare i tessuti che sono stati danneggiati.

In un cane questo avviene mediamente in una decina di giorni, anche se bisogna tenere conto della profondità e dell’estensione della lesione.

Se non avviene la guarigione, allora bisogna indagare sulle cause del problema. Ce ne sono un po’ e sono diverse tra loro.

Malnutrizione

Per la riparazione dei tessuti un organismo ha bisogno di alcune sostanze che il cane può assumere soltanto dal cibo. Questi sono aminoacidi, proteine, acidi grassi Omega 3, vitamine e minerali.

Se questo non avviene nel modo corretto ci sarà carenza di nutrienti e, di conseguenza, l’organismo farà molta fatica a riparare i tessuti che sono stati danneggiati. L’alimentazione è fondamentale e lo è per tutti gli aspetti del cane, anche quando si fa male.

Il cane è anziano

Un cane anziano ha poca energia e comunque in quantità molto minore rispetto ad un cane giovane o adulto. Questo influisce anche sui tempi di guarigione.

Bisogna tener conto del fatto che la pelle di un cane anziano è molto sottile, ha perso il collagene ed è molto secca. Tutti questi fattori ritardano la guarigione.

Diabete

Se il cane soffre di diabete si verifica una scarsa produzione di collagene e si blocca la riepitelizzazione. Inoltre, è più probabile che la ferita si infetti. Per questo bisogna disinfettarla e curarla più spesso di quanto si farebbe in condizioni normali.

Obesità

Il grasso corporeo in eccesso impedisce una corretta perfusione sanguigna, compromette la produzione di collagene e danneggia il sistema linfatico. Ne consegue che i tempi di guarigione si allungano notevolmente. Questo è uno dei problemi che un cane obeso ha ed è per questo che bisognerebbe farlo tornare nel suo peso forma con dieta e attività fisica.

Farmaci

Alcuni cani potrebbero essere in un momento in cui stanno affrontando una terapia con la somministrazione di farmaci in modo regolare. Alcuni di questi, ad esempio i corticosteroidi, ritardano la cicatrizzazione delle ferite. A volte la impediscono totalmente.

Naturalmente sarà il veterinario a cambiare la terapia in modo da far guarire la ferita e ad intervenire nel modo che ritiene più giusto.

Scarsa cura

L’organismo non può fare tutto da solo. Noi dobbiamo fare la nostra parte e curare bene la ferita del cane. Una guarigione che tarda a verificarsi può essere causata da una non buona pulizia, da un’infezione, dalla presenza di corpi estranei, oppure dall’utilizzo di prodotti che irritano la pelle invece di fare del bene.

Rivolgersi al veterinario su come trattare bene la ferita del cane è fondamentale ed è altrettanto fondamentale seguire le indicazioni in modo preciso. Se nonostante questo si verificano dei problemi, occorrono degli accertamenti ulteriori e immediati.