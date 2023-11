“Ho scritto questo libro dopo aver visto Messi alzare la Coppa del Mondo…” L’A…

“Ho scritto questo libro dopo aver visto Messi alzare la Coppa del Mondo…”

L’Argentina ha da sempre una vicinanza ideale con l’Italia, nel calcio e nella storia. È un rapporto sentimentale, costruito da un vincolo di sangue e dalla grande passione per il fútbol . Un legame che ha visto campioni leggendari calcare i campi da gioco, da Kempes a Maradona, da Caniggia a Batistuta, da Cambiasso a Messi.

Zanetti ripercorre questi quarantaquattro anni portando il lettore alla scoperta del suo Paese, approfondendone le tradizioni e le passioni, i momenti gloriosi e quelli bui, fino a indagare il significato culturale del tifo. Il tutto attraverso gli occhi di un ragazzo come molti in Argentina, che calcava i campetti di quartiere e sognava di indossare la camiseta della nazionale, e poi di un calciatore di successo, che non ha solo realizzato quel sogno, ma è anche diventato un capitano leggendario.

