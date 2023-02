Guida alle scommesse sulla pallamano: Come si gioca a Tipi di scommesse sportive

La pallamano è uno degli sport con la palla più veloci di tutti i tempi. Non c’è da stupirsi, quindi, che l’ampia gamma di scommesse sportive sulla pallamano sia in costante aumento.

Nel frattempo, numerosi bookies invogliano a scommettere sulla pallamano con quote interessanti e possibilità di scommessa sorprendenti.

Quindi non può far male dare un’occhiata più da vicino alla questione. Questo è esattamente ciò che abbiamo fatto e che ha portato alla stesura di questo articolo. Qui scoprirete tutto quello che c’è da sapere sulla pallamano e sui tipi di scommesse che si possono fare su di essa.

Pallamano – Nozioni di base e regole

Nella pallamano, due squadre, ciascuna con sette giocatori, si affrontano. Una squadra è composta da sei giocatori di campo e un portiere.

Il tempo di gioco totale è di un’ora, divisa in due tempi di 30 minuti ciascuno. Il campo da gioco rettangolare misura 40 x 20 metri e le due porte sono fissate ai lati corti del rettangolo.

Davanti alle porte c’è un semicerchio, la cosiddetta area di porta. I giocatori in campo non possono entrarvi, ma gli attaccanti possono saltare davanti alla linea dell’area di porta e tirare in porta durante il salto, cioè praticamente in aria. La palla deve lasciare la mano del tiratore prima che i piedi del giocatore tocchino terra.

La squadra che ha segnato più gol alla fine della partita è dichiarata vincitrice. Esiste anche la possibilità di un pareggio, anche se accade molto raramente. In tal caso, si procederà ai tiri di rigore.

Una pallamano professionale ha solitamente un diametro di 58-60 centimetri e pesa tra i 425 e i 475 grammi.

Questo è tutto ciò che c’è da sapere sulla pallamano e sulle sue regole. Ora vediamo i tipi di scommesse sportive che si possono incontrare quando si scommette su questo gioco.

Tipi popolari di scommesse sulla pallamano

Forse conoscete già una o l’altra scommessa sul calcio o su altri sport con la palla. A causa della velocità della pallamano, questi tipi di scommesse sportive ben noti offrono spesso un’esperienza assolutamente nuova.

Scommesse a tre

Vittoria in casa, pareggio o vittoria della squadra in trasferta: la scommessa a tre è una delle opzioni di scommessa più popolari nella pallamano.

A differenza del calcio, però, nella pallamano le quote per le scommesse sul pareggio sono molto più alte. Questo semplicemente perché le partite di pallamano raramente finiscono in pareggio a causa dell’elevato numero di gol.

Questo vale sia per i grandi eventi, come il Campionato europeo di pallamano, sia per le partite di campionato.

Scommesse sui gol

In una partita di pallamano media, ci sono quasi sempre circa 50 gol e alla fine di una stagione il capocannoniere da solo ha spesso 250 (!) gol sul suo conto.

È quindi logico che le varie scommesse sui gol siano particolarmente popolari nella pallamano. Queste includono le scommesse over/under o le scommesse sulla differenza reti tra le due squadre che si affrontano.

Spesso vengono offerti anche altri tipi di scommesse sportive, in cui si deve prevedere se il numero totale di gol in una partita sarà pari o dispari.

Inoltre, durante il Campionato europeo di pallamano, i bookmaker di solito aumentano il numero di scommesse sui gol.

Ad esempio, le scommesse su specifici marcatori sono particolarmente popolari quando i migliori giocatori di ogni paese si sfidano tra loro.

Scommesse sull’intervallo

Anche le scommesse sul primo tempo sono piuttosto popolari e di solito sono caratterizzate da quote elevate. Questa scommessa funziona come nel calcio e in qualsiasi altro sport: si punta sul vincitore del primo o del secondo tempo.

Molti bookmaker offrono anche la possibilità di scommettere direttamente su una combinazione del risultato del primo tempo e sul vincitore finale della partita.

Scommesse live

A causa del ritmo incalzante della pallamano, le scommesse live hanno un fascino molto particolare. Fortunatamente, oggi numerosi bookmaker consentono di seguire l’azione in diretta e di effettuare le proprie selezioni.