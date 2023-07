Guasto a Frecciarossa, treno fermo a Chiusi. Ritardi su linea Firenze-Roma

“Sulla linea Alta Velocità Firenze – Roma, la circolazione ferroviaria è rallentata in direzione Roma per un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea tra Chiusi e Orvieto”. E’ quanto scrive Rete ferroviaria italiana (Rfi) sul suo sito. Alle 19 “sono terminate le operazioni di soccorso al treno fermo” e, scrive Rfi, “alle 21 la circolazione sulla linea è tornata regolare”, ma ci sono stati comunque “effetti sulla mobilità ferroviaria” degli altri treni con “rallentamenti fino a 270 minuti per 3 treni Alta Velocità” e “fino a 75 minuti per 63 treni Alta Velocità che hanno percorso itinerari alternativi”. “Fermi nella campagna umbra senza corrente né aria condizionata” twittano con l’hashtag #Frecciarossa. Il convoglio si è fermato oggi alle 14.30 e da allora sono scattati i soccorsi con l’intervento della Protezione Civile che si sono conclusi in serata.