Grande Fratello Vip, polemiche dopo la squalifica di Riccardo Fogli

Riccardo Fogli doveva essere ufficialmente un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Il cantante entrato in casa la scorsa puntata è uscito il giorno dopo perché squalificato.

A quanto pare Riccardo Fogli si è lasciato andare ad una frase blasfema in diretta in pieno giorno. Si è sentita chiaramente tanto che la produzione del programma non ha potuto fare a meno di eliminarlo dal gioco dopo appena 24 ore dal suo ingresso.

Fonte: Mediaset

Una partecipazione quella di Fogli che ha lasciato l’amaro in bocca per i tantissimi fan del cantante. Ma all’esterno c’è chi ha criticato molto l’operato del GF Vip che è stato accusato di usare due pesi e due misure.

Sono stati in tanti ad evidenziare che quest’anno in varie occasioni per alcuni gieffini si sia chiuso un occhio mentre per altri invece la sentenza è stata particolarmente spiacevole e severa.

Ad alimentare le polemiche sono stati soprattutto ex concorrenti del GF che a suo tempo per le loro dichiarazioni spiacevoli sono stato eliminati dal gioco senza dargli nemmeno l’opportunità di presenziare alle puntate in studio. Una sorta di punizione ed esclusione completa dalle dinamiche del gioco.

Pensiamo a Salvo Veneziano o a Stefano Bettarini che già in diverse occasioni hanno denunciato una disparità di trattamento. Quest’anno a quanto pare anche altre persone si sarebbero macchiati di frasi blasfeme ma sono stati graziati dal GF Vip. Per altri invece, come Riccardo Fogli, il provvedimento è arrivato immediatamente e senza possibilità di ripensamenti.

Addirittura per la prima volta nella storia del reality è stato concesso ad una concorrente squalificata di rientrare in casa, anche se solo per una settimana e senza far parte del gioco. Stiamo parlando di Ginevra Lamborghini che è stata squalificata per le frasi sul bullismo contro Marco Bellavia e che al momento si trova all’interno della casa del GF.