GF Vip, Riccardo Fogli rompe il silenzio dopo la squalifica: le sue parole

L’ex membro dei Pooh ha smentito alcune voci in circolazione sul suo conto

La squalifica lampo di Riccardo Fogli dalla casa del Grande Fratello Vip è uno degli argomenti maggiormente trattati dai principali giornali di cronaca rosa in questi giorni. Gli autori del reality hanno deciso di squalificare il cantante dal gioco in seguito alla pronuncia di un’espressione blasfema. Nelle scorse ore l’artista ha rotto il silenzio e si è espresso in merito a questa vicenda.

A due giorni della squalifica lampo che lo ha visto protagonista, Riccardo Fogli ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua riguarda questa vicenda che sta facendo tanto chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa in questi giorni. Nel dettaglio, il cantante dei Pooh ha tenuto a smentire alcune voci false sul suo conto. Tra le tante, quella di aver spaccato la chitarra contro la porta rossa appena squalificato.

Riccardo Fogli ha scelto il suo account Instagram per rompere il silenzio ed esporsi riguardo la questione della squalifica. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Per essere chiari la mia chitarra non l’ho sbattuta da nessuna parta e non si è rotta.

Molti hanno visto nel comportamento del cantante dei Pooh un atteggiamento da signore, corretto ed educato, senza alcuna polemica. Riccardo Fogli è apparso sui social e, dopo queste parole, ha cantato con la sua chitarra un pezzo per sua figlia Michelle.

GF Vip, Riccardo Fogli squalificato per una bestemmia: le parole dei membri dei Pooh

La squalifica lampo di Riccardo Fogli è stato uno degli argomenti più chiacchierati dai principali di cronaca rosa in questi giorni. Sono stati molti coloro intervenuti a difesa dell’artista. Nel dettaglio, Roby Facchinetti e Dodi Battaglia, hanno espresso nei confronti del cantante queste parole: