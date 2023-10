Grande Fratello 2023, Marco Fortunati è il secondo eliminato di questa edizione – Video

E’ Marco Fortunati il secondo concorrente eliminato dal Grande Fratello 2023. Classe 1991, di Bologna Marco è un ex sciatore: a causa di numerosi infortuni, ha dovuto abbandonare la carriera agonistica e oggi fa il maestro di sci d’inverno, mentre d’estate è istruttore di kite e svolge anche la professione di tassista. Si definisce piacione, simpatico, ma anche molto competitivo. Il suo motto è: dove finisce la benzina inizia la volontà.

La reazione di Marco all’eliminazione

“Stavo cominciando un po’ a rodare” ha detto Marco ad Alfonso Signorini il quale aveva sottolineato come il 31enne avesse dovuto prendere le misure nella Casa e seguire un po’ i suoi tempi. “Io faccio un po’ fatica ad arrabbiarmi – ha detto il 31enne – faccio fatica a interessarmi ai problemi che non mi riguardano e soprattutto non voglio essere difeso”. Nella Casa ha chiesto di non essere “tirato in mezzo” alle diatribe. Questo atteggiamento non è stato gradito, “non era il più giusto”, gli ha fatto notare il conduttore. “E infatti sono qua”, ha replicato sorridendo Marco.

Cosa è successo nella puntata del 2 ottobre

Prima di scoprire il verdetto del televoto, Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con la Casa e, dopo aver mostrato a Valentina, Giselda, Grecia e Marco le percentuali dei risultati, ha chiesto ai diretti interessati un commento a caldo. Valentina crede che sia lei che Marco abbiano ancora molte cose da raccontare e pensa che a dover uscire dalla Casa debba essere Grecia in quanto poco integrata con l’intero gruppo. Anche Giselda e Marco ammettono che vorrebbero vedere fuori l’attrice. Ma a uscire alla fine è stato proprio Marco.

Le nomination della settima puntata

Anche nel corso di questa settima puntata è giunto il momento delle tanto temute quanto attese Nomination. Gli inquilini hanno deciso di regalare l’immunità a Paolo, Fiordaliso, Massimiliano, Ciro, Samira e Anita, mentre Cesara sceglie di fare il nome di Rosy e Grecia. Arnold, Giselda, Beatrice, Vittorio, Alex, Letizia, Lorenzo, Valentina sono gli otto concorrenti in Nomination.