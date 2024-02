Gli stambecchi stanno diventando notturni: ecco perché

L’aumento delle temperature globali porta molti animali a cambiare le proprie abitudini. Vediamo perché gli stambecchi stanno diventando notturni.

Il cambiamento climatico può sconvolgere il normale equilibrio della natura e può portare di conseguenza a dei rischi non solo per noi esseri umani ma anche per gli animali.

Infatti molte specie di animali a causa dei cambiamenti climatici tendono a cambiare le proprie abitudini, a volte anche mettendosi in pericolo.

Vediamo insieme nel seguente articolo perché gli stambecchi stanno diventando notturni e quale può essere il rischio maggiore per questa specie di animale.

Gli stambecchi stanno diventando notturni: perché e cosa rischiano

La capra ibex nota anche come stambecco alpino o semplicemente stambecco, è una capra selvatica che possiamo trovare sulle montagne dell’Arco alpino.

Sebbene non sia considerato dall’IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) un animale in via d’estinzione, ma anzi, è un animale molto diffuso dagli inizi del Novecento, a causa dei cambiamenti climatici può entrare a far parte della categoria degli animali a rischio di estinzione.

Infatti, proprio come gli animali marini soffrono i cambiamenti climatici, anche la capra ibex a causa delle giornate calde, soprattutto in estate, tende a cambiare le sue abitudini.

Difatti, gli esperti, grazie ad uno studio durato 13 anni, hanno scoperto che lo stambecco, il quale scendeva a valle di giorno per cibarsi, a causa delle alte temperature oggi tende a cibarsi di notte, quindi a scendere a valle al buio rischiando.

Ma vediamo qui di seguito come si è svolto lo studio che ha portato alla conclusione che gli stambecchi stanno diventando notturni e cosa rischiano questi ultimi a “girare” di notte.

La capra ibex sta diventando un animale notturno: lo studio

Un team dell’Università di Sassari ha effettuato uno studio che ha avuto una durata di ben 13 anni, dall’anno 2006 all’anno 2019, e che ha coinvolto 47 esemplari di stambecchi presenti nel parco del Gran Paradiso.

Lo studio consisteva nel seguire attentamente gli spostamenti degli stambecchi. Inizialmente, è emerso dall’osservazione, che questi esemplari nelle ore notturne vivevano in altura, mentre di giorno tali animali tendevano a scendere a valle per brucare l’erba fresca (quindi per nutrirsi).

Nel corso degli anni, dallo studio si è osservato un cambiamento nelle abitudine dello stambecco, dovute al cambiamento del clima giornaliero. Infatti anno per anno con l’aumento della temperatura di giorno, gli stambecchi tendevano a tardare sempre di più la scesa a valle per nutrirsi.

Il cambiamento continuo, ha portato la capra ibex a scendere a valle di notte, facendo così diventare lo stambecco un animale notturno. Tuttavia questa nuova abitudine, causata dalla presenza di temperature calde di giorno (quindi dal cambiamento climatico), porta, secondo gli esperti, gli stambecchi ad incontrare facilmente i predatori, come i lupi.

Ciò perché a causa del buio, questa specie di animale, non riesce ad individuare e fuggire da questi ultimi. Quindi vi è il rischio, che, nel giro di pochi anni, gli stambecchi diventino, a causa del caldo, degli animali in via di estinzione, proprio come accadde alla fine dell’Ottocento a causa della caccia.