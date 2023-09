gli ospiti di CircoMax, la sua festa su Canale 5

Il concerto evento CircoMax di Max Pezzali sbarca su Canale 5: data e ospiti della festa dedicata alla carriera dell’ex 883.

La festa di Max Pezzali non finisce mai. Dopo aver conquistato San Siro, i palazzetti italiani e anche il Circo Massimo in questo mese di settembre 2023, il cantautore pavese sta per sbarcare anche in prima tv su Canale 5. Il grande concerto evento dell’ex 883 sarà trasmesso infatti in esclusiva tra pochi giorni proprio dall’ammiraglia di Mediaset.

Un grande appuntamento dedicato a tutti i fan di Pezzali che non hanno potuto partecipare alla grande festa romana dell’artista, ma che non vorranno perdersi il mega evento, arricchito da tantissimi ospiti d’onore che hanno contribuito ad animare una festa indimenticabile per tutti i presenti.

Max Pezzali sbarca su Canale 5

Il 2 settembre si è tenuto a Roma, nella location esclusiva del Circo Massimo, la straordinaria festa di Max Pezzali, uno dei grandi appuntamenti musicali della fin dell’estate. Un concerto evento dedicato ai festeggiamenti per i primi trent’anni di straordinaria carriera dell’artista salito alla ribalta negli anni Novanta con gli 883.

Max Pezzali

Un evento ribattezzato CircoMax e che verrà trasmesso in anteprima su Canale 5 il 7 settembre in prima serata, con il titolo CircoMax – Una notte di hit. Un appuntamento imperdibile per poter vivere l’emozione della grande nottata di Max Pezzali e dei 56mila cuori che hanno voluto accompagnarlo in questo momento storico per la sua carriera e per la musica italiana.

Gli ospiti di CircoMax

Grande evento animato, nel tardo pomeriggio, da quattro icone del deejaying italiano, Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, CircoMax ha presentato a tutti i presenti una lunghissima scaletta fatta di trenta canzoni, tutti i grandi successi della carriera con gli 883 e della sua vita da solista. Il tutto condito da grandissimi ospiti d’onore.

Presente tra gli altri anche Riccardo Zanotti, il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, con cui Max ha intonato Rotta per casa di Dio e Giovani Wannabe. Ma hanno trovato spazio sul palco anche Dargen D’Amico, Colapesce e Dimartino, gli Articolo 31, Lazza, un grande padrone di casa come Gazzelle e poi le ex coriste degli 883 capaci di conquistare l’Italia, Paola & Chiara.

Unico neo l’assenza di Jovanotti, che inizialmente sembrava dovesse partecipare alla grande festa di Pezzali, ma che è stato costretto a dare forfait per ovvi motivi, vista l’estate tormentata che ha vissuto a causa dell’incidente a Santo Domingo. Chissà che non possa rifarsi più in là. Magari per la festa dedicata ai 40 anni di carriera del grande Max