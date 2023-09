The Kolors, ritorno a Sanremo nel 2024?

I The Kolors tornano a Sanremo nel 2024 dopo il successo di Italodisco? La risposta della band in un’intervista.

Sono stati i dominatori dell’estate. A sorpresa i The Kolors, con il boom improvviso di Italodisco, sono riusciti a mettersi alle spalle un binomio sulla carta esplosivo come quello tra Fedez e Annalisa, oltre a tutti gli altri duetti straordinari di questi mesi, da Mengoni-Elodie a Mina-Blanco. Ma adesso quali prospettive si aprono per la loro carriera?

Qualcuno già immagina il successo clamoroso di un loro prossimo album. Ma c’è anche chi ipotizza, più realisticamente, un ulteriore trampolino di lancio: il Festival di Sanremo 2024. Ipotesi che è stata sottoposta a Stash e compagni in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. La risposta? Un’apertura che regala grandi speranze a tutti i loro fan.

I The Kolors verso Sanremo 2024: la band ci spera

Non sarebbe una prima volta per i The Kolors. Sarebbe semmai la prima in questa nuova fase della loro carriera, con il passaggio da una major all’altra e un cambiamento di line up che, a quanto pare, ha portato fortuna a livello di numeri al gruppo capitanato dall’immancabile Stash.

The Kolors

Dovessero oggi tornare a Sanremo, dopo quanto raccolto quest’estate, di certo i The Kolors non parteciperebbero solo per fare bella figura, ma con l’ambizione di arrivare, perché no, anche alla vittoria. Spiega lo stesso Stash in una bella intervista a Il Fatto Quotidiano: “Non voglio dire le solite ca**ate che si dicono sul Festival. Sanremo non è più quello di una volta da ormai quattro o cinque anni, non è più l’occasione che serviva per ‘riposizionare’ alcuni artisti. Oggi è la Champions League della musica italiana e se non si tiene in considerazione questo aspetto, vuol dire che si sta rinunciando alla grande possibilità di arrivare a un grandissimo pubblico“.

Tradotto, la band probabilmente farà di tutto per provare a salire sul palco dell’Ariston, e dovesse arrivare quella chiamata da parte di Amadeus non rinuncerà certo a un’opportunità più unica che rara di fare il definitivo salto di qualità.

L’unico precedente dei The Kolors a Sanremo

In un’altra epoca, per loro e per la musica italiana, la band come abbiamo già ricordato ha già preso parte a un’edizione di Sanremo. Era il 2018 e Stash e compagni si presentarono al Festival con il brano Frida (mai, mai, mai), brano scritto dallo stesso Stash con Davide Petrella, Alessandro Raina e Dardust.

Non fu un’avventura negativa (chiusero all’ottavo posto), ma non riuscirono nemmeno ad avvicinare per un momento i vincitori di quell’edizione, Fabrizio Moro ed Ermal Meta, né i vincitori morali, Lo Stato Sociale con il tormentone Una vita in vacanza, ancora oggi hit radiofonica passata di frequente in estate (e non solo).