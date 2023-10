Torna lo Zecchino d’Oro nel 2023, condotto ancora una volta da Carlo Conti: gli autori delle canzoni in gara.

Lo Zecchino d’Oro 2023 sta per tornare. Per la 66esima edizione della kermesse dedicata ai bambini di maggior talento è tutto pronto. L’evento sarà trasmesso in diretta dal 1° al 3 dicembre su Rai 1, ancora una volta condotto e diretto da Carlo Conti. Con circa due mesi di anticipo è già stato però reso disponibile l’album che contiene le quattordici canzoni che gareggeranno durante l’evento.

Anche per questa edizione non mancano le grandi sorprese. Come ormai consuetudine da qualche anno a questa parte, prenderanno parte all’evento anche alcuni grandi artisti che hanno firmato alcune delle canzoni in gara. Un esempio? Quest’anno tocca anche a Loredana Bertè e Max Gazzè.

Zecchino d’Oro 2023: le novità

Il tema di questa nuova edizione della kermesse è ‘La musica può’, un claim che ha l’obiettivo di promuovere i valori più importanti che la musica ha trasmesso e può trasmettere, dalla solidarietà all’accoglienza, all’amore sia per il nostro pianeta che per gli altri esseri umani.

Carlo Conti conduce lo Zecchino d’Oro

Prenderanno parte alla gara bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni provenienti da dieci regioni diverse (per la prima volta ci sarà spazio anche per la Valle d’Aosta), con l’aggiunta di alcuni bambini provenienti dalla Grecia, dalla Bulgaria e dall’Albania.

Parlando dell’evento in conferenza stampa, Conti ha confermato che presenterà la serata finale, ma non è stato ancora stabilito chi sarà il presentatore delle prime due serate. Ha invece anticipato che i testi delle canzoni in gara spaziano quest’anno da tematiche importanti come quelle ambientali al rapporto sul futuro, fino ad arrivare al significato della pace.

Zecchino d’Oro 2023: le canzoni in gara

Di seguito l’elenco delle canzoni che gareggeranno in questa nuova edizione della kermesse dedicata ai bambini:

– Ci pensa mamma (musica di Gerardo Pulli, Piero Romitelli, Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi, testo di Piero Romitelli, Gerardo Pulli, Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi), cantata dalla genovese Greta, 9 anni;

– Ballano (musica di Carmine Spera e Antonio Buldini, testo di Carmine Spera e Antonio Buldini), cantata dalla catanese Matilda, 9 anni;

– Non ci cascheremo mai (musica di Max Gazzè e Francesco De Benedettis, testo di Francesco De Benedettis e Francesco Gazzè), cantata dal napoletano Salvatore, 9 anni;

– I numeri (musica di Maurizio Fabrizio, testo di Katia Astarita), cantata dalla reggina Delia, 10 anni;

– La casa stregata (musica di Valerio Baggio, testo di Mario Gardini), cantata dalla casertana Gaia, 5 anni, e dalla barese Claudia, 9 anni;

– Le dita nel naso (musica di Pierpaolo Guerrini e Matteo Bocelli, testo di Pierpaolo Guerrini e Enrico Rosteni), cantata dalla genovese Viola Marie, 8 anni;

– La frutta e la verdura (musica di Paolo Vallesi e Giulia Mutti, testo di Giulia Mutti), cantata dalla romana Ginevra, 6 anni;

– Ci ci ci co co (musica e testo di Michele Paulicelli e Marco Iardella), cantata dalla romana Martina, 8 anni;

– Puz puz puzzola (musica e testo di Lorenzo e Michele Baglioni), cantata dall’aostana Céline, 5 anni;

– Mister spazzolino (musica e testo di Valentina Ambrosio), cantata dalla spezzina Valentina Maria, 9 anni;

– Zitto e mosca! (musica di Giuseppe De Rosa, testo di Flavio Careddu e Irene Menna), cantata dall’anconetano Edoardo, 10 anni;

– Ci vorrebbe un ventaglio (musica di Gianluca Buresta e Giorgio Iommi, testo di Emilio Di Stefano), cantata dalla maceratese Aurora, 9 anni;

– Ciao Europa (musica di Lodovico Saccol, testo di Arcangelo Crovella e Lodovico Saccol), cantata dall’albanese Eliza, 8 anni, dalla bulgara Dariya, 10 anni, e dal greco Alexandros, 6 anni;

– Rosso (musica di Gianfranco Fasano, testo di Loredana Bertè), cantata dal napoletano Michael, 9 anni.