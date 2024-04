gli animali hanno emozioni e coscienza, lo afferma la scienza

La scienza ha dichiarato che gli animali hanno emozioni e coscienza, ecco le nuove scoperte e la svolta nell’argomento.

Nonostante ci siano molte persone che non tollerano gli animali troppo vicini alle persone, quelle che, invece, vivono a stretto contatto con loro sanno perfettamente che sono un mondo ricco di emozioni e di sentimenti. Anzi, a volte guardando un cane oppure un gatto ci si rende conto che può essere migliore di un essere umano. Ma gli animali hanno davvero delle emozioni e dei sentimenti o e tutto nella nostra testa? Vogliamo a tal punto questa cosa da farla sembrare vera oppure è davvero così? La scienza non smette un attimo di indagare il comportamento del mondo animale e proprio su questo argomento ci sono delle importanti novità.

Gli animali hanno delle emozioni: la svolta scientifica

La domanda da porsi è questa: gli animali hanno una coscienza? Per prima cosa bisogna sapere bene il concetto di coscienza e diciamo che si può definire come la consapevolezza di sé stessi e dell’ambiente circostante. Per provare emozioni, invece, un animale dovrebbe possedere una certa sensibilità. La sensibilità è un aspetto della coscienza e consiste nello sperimentare e sentire le cose.

Quasi 40 ricercatori hanno firmato la Dichiarazione di New York sulla Coscienza Animale. È un passo molto importante che pone gli scienziati su una posizione ben precisa.

Ci sono studi che mettono ormai in luce in modo chiaro e inequivocabile che i topi, gli elefanti, i cani e i corvi sono esseri senzienti che si comportano seguendo le loro emozioni. Allo stesso modo, ci sono prove scientifiche della vita secondo coscienza delle mosche e delle api.

Inoltre, sembra proprio che il polpo sia un animale in grado di provare sia dolore fisico che dolore emotivo. È incredibilmente intelligente e in grado di risolvere degli enigmi.

Il documento afferma che esiste un forte supporto scientifico di presenza di coscienza in mammiferi ed uccelli. Non solo. Ci sono possibilità realistiche in tutti i vertebrati e invertebrati. È un passo avanti molto importante sull’argomento.

Tuttavia, è naturale che ci siano ancora scettici tra gli studiosi. Nel trattato si evidenzia il fatto che ci siano ancora delle incertezze. Ma questo non toglie tutto quello affermato fino a poco fa.