L’amicizia unica di un cucciolo che supera letteralmente le barriere

Yirri è un cucciolo di Pastore Tedesco particolarmente noto per il suo mostrarsi come un fido sorridente e gioioso, entusiasta di giocare in prati sconfinati con una pallina di tennis, ma – soprattutto – di trascorrere gran parte delle sue giornate, quando resta in casa, a protendersi oltre il recinto della sua abitazione. Dopo essere stato colto dal suo umano di riferimento a osservare quasi con impazienza quel che si trova al di là della staccionata del loro giardino, il Pastore Tedesco rivela ai suoi amici in rete un’immagine di assoluta tenerezza.

Il primo pensiero di Yirri va alla staccionata: il cucciolo di Pastore Tedesco supera le barriere

A pochi istanti di distanza dall’inizio della clip notiamo Yirri rimanere in bilico sul confine tra il suo giardino e quello del suo vicino e comparire – sulla destra – il motivo che lo aveva spinto, fino a quel momento, a rimanere in attesa sulla staccionata.

La scena è accompagnata dall’ormai celebre brano dal titolo “Hooked On A Feeling” di Blue Swede. Vi dice qualcosa? Nel caso in cui ancora non lo sapeste la canzone – o bellissimo inno musicale all’amore – fa parte della colonna sonora dei “Guardiani della Galassia” di James Gunn (2014).

Come resistere alla dolcezza sprigionata da un Golden Retriever e un Pastore Tedesco che si protendono uno verso l’altro per ritrovarsi “naso a naso“? Quest’ultima sembra essere una delle prime reazioni palesatesi di risposta al virale filmato.

Yirri e il Golden Retriever: una dolcissima amicizia (VIDEO)

Dopo aver di recente assistito alle simpatiche dinamiche di un’inattesa amicizia tra un Pastore Tedesco e un cervo dei boschi, l’amicizia germogliata tra il Pastore Tedesco Yirri e il Golden Retriever dal pelo bianco del suo vicino di casa ha conquistato il cuore degli utenti sui social network.

Yirri – grazie a questo incontro – “ha trovato un nuovo migliore amico” spiega @buddyletch in didascalia al post. Il filmato del loro incontro del 2 maggio ha raggiunto oltre 5 milioni di visualizzazioni su TikTok in pochi giorni, generando una forte empatia nei confronti di entambi gli affettuosi pelosetti.

@buddyletch He found a new best friend ❤️❤️ Follow for the update❤️ #friend #frendship #neighbours #puppy #pups #dog #bestfriend ♬ Come and Get Your Love – Redbone

Nella clip il Golden Retriever e il Pastore Tedesco si sporgono entrambi dalla staccionata che separa i due recinti per salutarsi. Le immagini in movimento sono dolci a tal punto da spingere gli utenti a dire ai loro umani di riferimento: “fateli incontrare“. “Forza!“, continua – sempre a tal proposito – una seconda utente tra i commenti, “vogliamo una porta per vederli giocare“.