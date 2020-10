Le corna, l’addio, il fugace comeback e poi il famoso “anno del mai”, dopo un anno il ritorno di fiamma e adesso la storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è finita nuovamente e questa volta forse per sempre.Il dj pare abbia già una nuova partner e ieri sera rispondendo alle domande delle sue famose ‘bimbe’, Giuliona ha detto di essere felice per la nuova vita del Dama.

“Se sono contenta che lui si sia rifatto una vita? La sua felicità è anche la mia! Siamo andati oltre, nel rispetto di quello che siamo stati e di quello che per sempre saremo. In questa nuova fase di vita mi piace dire che nessuno ha mancato di rispetto a nessuno e che siamo molto sereni.. Serenità e felicità ciò che sto cercando di recuperare anch’io concentrandomi su altro”.

Nonostante le belle parole della vulcanologa, le bimbe si sono accorte che Andrea ha cancellato alcune foto con la sua ex dal suo account Instagram. In ogni caso chi si aspettava un sequel di ‘Le Corna Stanno Bene su Tutto‘ rimarrà deluso.

“Oddio, che faccio predico bene e razzolo male? Io non ho tradito nessuno! La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mia lo sarà ! Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda, vi prego.. Tra un’illazione e una domanda c’è tanta differenza! Ricordatevi sempre che state parlando con me, un po’ mi conoscete.. Faccio le cose con la testa, il cuore e la pancia è vero. Ma con intelligenza e rispetto”.