Giornata Nazionale del Sollievo, al Policlinico Gemelli con la Fondazione Ghirotti

Al Policlinico Gemelli domenica si celebra la XXII Giornata Nazionale del Sollievo. La manifestazione è promossa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Ministero della Salute e dalla Fondazione Nazionale “Gigi Ghirotti” per promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione. In apertura della giornata nella Hall del Policlinico Gemelli alle ore 9.00 avrà luogo la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Benoni Ambarus, Vescovo Ausiliare di Roma e Delegato per la Pastorale Sanitaria, accompagnata dal coro Vergine del Miracolo, diretto da Alessia Galli. La Giornata Nazionale del Sollievo al Gemelli sarà presentata da Gabriella Facondo, giornalista e conduttrice televisiva.

Il programma della Giornata

Dopo i saluti istituzionali, alle ore 10.15 si terrà il concerto dell’ensemble di clarinetti della banda musicale dell’Aeronautica Militare. A seguire tanti volti noti si alterneranno dal palco per animare la giornata e rallegrare i malati tra cui: Rita Forte, Paolo Belli, Gabriella Facondo, Daniele Si Nasce e Gianfranco Lacchi. Alle ore 10.50 l’incontro “La scuola in ospedale”: con il contributo della dottoressa Assunta Fabrizi, coordinatrice scuola media I.C. Maffi, e testimonianze degli alunni. Alle ore 11.40 si svolgerà la cerimonia di consegna del premio “Fabrizio Frizzi – l’Arte del Sollievo” e a seguire la premiazione del concorso nazionale “Un ospedale con più sollievo”. L’iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole dell’infanzia, a quelli delle scuole di livello primario, di livello secondario di primo e secondo grado, agli studenti universitari e a bambini e ragazzi che, vivendo una situazione di ospedalizzazione, frequentano le scuole di ogni ordine e grado presso le strutture ospedaliere.

Le rose di Confagricoltura nazionale per i degenti del Gemelli

Anche un fiore può portare sollievo a chi soffre. E così Confagricoltura nazionale offrirà 1.500 rose ai pazienti del Policlinico Gemelli in occasione della “Giornata nazionale del sollievo”. Un piccolo gesto per simboleggiare la vicinanza dell’Agricoltura italiana a chi soffre, proprio nel mese dedicato alla rosa.