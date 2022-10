The Kolors, Daniele Mona lascia la band: la reazione di Stash

Daniele Mona lascia i The Kolors: il batterista e tastierista ha deciso di prendere la sua strada.

Daniele Mona ha scelto di separare la sua strada dai The Kolors. Lo ha annunciato, con un lungo post su Instagram, lo stesso batterista e tastierista della band campana guidata da Stash, subito dopo l’ultimo concerto del lungo tour del gruppo di questi mesi. Dopo anni insieme, partendo dai locali per arrivare all’exploit di Amici, il musicista ha deciso di dividersi da Stash e Alex Fiordispino, per poter coltivare un’avventura totalmente nuova.

Daniele Mona sceglie di lanciare i The Kolors

“Qualche giorno fa c’è stata l’ultima data di un tour incredibile e volevo ringraziarvi tutti. Purtroppo per me è stata anche l’ultima con i Kolors“, ha annunciato, come un fulmine a ciel sereno, lo stesso artista campano. Nel suo post il percussionista ha voluto spiegare quanto siano stati fantastici questi anni, un periodo lungo in cui la band è stata tutta la sua vita. Dal 2009 ha condiviso ogni cosa con Stash e Alex, dalla vita professionale a quella personale, ci sono stati momenti felici ma anche momenti brutti, dove tutto sembrava difficile. Proprio in quei momenti avere loro al suo fianco è stato importantissimo.

The Kolors

Nata nel 2010 a Napoli, la band guidata da Stash ha iniziato la sua carriera prima diventando resident band del locale Le Scimmie, poi dal 2015 partecipando ad Amici e conquistando le classifiche con Everytime. Da allora solo grandi soddisfazioni, da Sanremo ai concerti più importanti. Tutto bellissimo, ma ora è arrivato il momento di dire basta. E il motivo è molto semplice.

Perché Daniele Mona lascia i The Kolors

All’indomani di uno splendido concerto, Daniele ha deciso di lasciare il gruppo, e lo ha fatto spiegando anche le motivazioni: “Per me è arrivato il momento di prendere un’altra strada! In quest’ultimo anno ho capito che nulla è per sempre e che spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose. Per me è purtroppo arrivato il momento di chiudere il mio capitolo The Kolors e iniziarne uno nuovo“.

Ad ogni modo, l’artista proseguirà ancora con la sua carriera nel mondo della musica, perché la musica è la sua vita: “Auguro il meglio ai miei fratelli e sono sicuro che presto condivideremo di nuovo uno studio di registrazione, una sala prove, un palco!“. Immediata la risposta di Stash, sotto il post: “Siamo stati, siamo e saremo per sempre fratelli! Buona musica nella tua nuova avventura… ti aspetteremo sempre su quel palco… e anche giù dal palco!“.

Di seguito il post: