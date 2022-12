Giglio, accordo affitto ramo azienda distribuzione lusso in Vaticano

– Giglio Group, società “omnichannel solution”, attraverso la controllata al 100% Salotto di Brera, leader nel settore Duty Free e Travel Retail segmento lusso, ha siglato l’affitto del ramo d’azienda con Gasak società che ha in gestione il Mall per la distribuzione di accessori moda, beauty, profumi, orologi, occhiali ed exclusive food limited edition, nel complesso commerciale Caput Mundi The Mall situato all’interno della Città del Vaticano, crocevia di milioni di visitatori per lo Stato Pontificio e i Musei Vaticani in particolare in vista del Giubileo Caput Mundi che si concluderà nel 2025.

L’accordo ha durata triennale rinnovabile e rappresenta, unitamente a quello siglato con i colossi mondiali nella gestione di spazi commerciali destinati al lusso sulle navi da crociera, un nuovo asset strategico e prestigioso per la Business Unit.