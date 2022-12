Borse europee negative in attesa delle decisioni della FED

– Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, con gli investitori in attesa di conoscere le decisioni del FOMC della banca centrale statunitense. Il consensus prevede un rialzo di 50 punti base al 4,25%-4,50%, segnando un aumento minore rispetto agli aumenti di 75 punti base che sono stati attuati in ciascuna delle ultime quattro riunioni. Domani tocca alla BCE prendere la decisione sui tassi di interesse e anche in questo caso le aspettative sono di un aumento di 50 punti base al 2,5%.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,063. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%. Il Petrolio Light Sweet Crude Oil, in aumento +0,35%, raggiunge 75,65 dollari per barile.

Torna a salire lo spread, attestandosi a +192 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,89%.

Tra i listini europei fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%, discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,35%, e pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,45%.

Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 26.638 punti.

Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap -0,2%; consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star -0,08%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, piccoli passi in avanti per Saipem, che segna un incremento marginale dell’1,16%.

Giornata moderatamente positiva per Tenaris, che sale di un frazionale +1,08%.

Seduta senza slancio per Banca Mediolanum, che riflette un moderato aumento dello 0,79%.

Piccolo passo in avanti per DiaSorin, che mostra un progresso dello 0,77%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Unipol, che ottiene -1,35%.

Tentenna Iveco, con un modesto ribasso dell’1,27%.

Giornata fiacca per Azimut, che segna un calo dell’1,26%.

Piccola perdita per Pirelli, che scambia con un -1,25%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Luve +4,11%, Juventus +3,24%, El.En +2,40% e Illimity Bank +1,66%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Maire Tecnimont, che prosegue le contrattazioni a -1,67%.

In rosso Mondadori, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,64%.

Spicca la prestazione negativa di GVS, che scende dell’1,62%.

Technogym scende dell’1,60%.