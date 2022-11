GF Vip, scatta la censura su Oriana Marzoli: il motivo

Oriana Marzoli è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. La sua presenza all’interno della casa più spiata d’Italia fa molto chiacchierare non solo i concorrenti ma anche le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore sull’influencer è scattata una censura: scopriamo insieme il motivo.

In queste si sta molto chiacchierando sulla censura che la produzione del Grande Fratello Vip ha fatto su Oriana Marzoli. Stando alle indiscrezioni, pare che la Vippona indossasse abiti troppo corti. Ciò ha costretto la regia a cambiare inquadratura, dal momento che il suo abbigliamento si è rivelato inadatto.

Agli occhi dei fedeli telespettatori del Grande Fratello Vip non sfugge nulla. In queste ultime ore Oriana Marzoli è stata censurata dalla regia a causa dei suoi abiti troppo corti. Tutti hanno notato che gli abiti che indossa la Vippona sono troppo corti, evidentemente questa volta Oriana ha esagerato.

GF Vip, Oriana Marzoli contro Antonino Spinalbese: il Vippone si allontana dall’influencer sempre di più

In questi ultimi giorni Antonino Spinalbese si sta allontanando sempre più da Oriana Marzoli. Pare che al Vippone non siano andate giù alcune parole della gieffina che avrebbe paragonato la figlia di Antonino al suo cane.

Queste sono state le parole che l’influencer ha rivolto all’ex di Belen Rodriguez:

Ma come? Ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque, ti capisco, anche a me manca tantissimo il mio cane.

In seguito a queste parole, la gieffina si è subito resa conto di aver fatto una gaffe ma ha spiegato che non voleva offenderlo. L’ex hairstylist si è confidato con Wilma Goich e Patrizia Rossetti dichiarando che Oriana non è la donna che lui cerca: