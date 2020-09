Ad un giorno dal suo ingresso al GF Vip Flavia Vento ha abbandonato la casa e a nulla sono serviti i consigli dei suoi coinquilini che le dicevano di restare qualche giorno in più. Fuori dalla porta rossa però ci sono già due personaggi che si sono canditati per sostituire l’abbandonatrice seriale di reality.

Lucia Bramieri ha scritto un post Instagram taggando anche Alfonso Signorini.

“Dopo 24 ore Flavia Vento abbandona il gioco ed esce dalla casa del GF Vip. Ha ragione la Contessa De Blanck. Che ci sei andata a fare al GF per uscire subito dopo? Se decidi ed accetti di partecipare al un reality esci solo se sei stato nominato o per gravi motivi di salute o famigliari. Non per i cani che hai lasciato a casa!!! C’è chi ha lasciato a casa figli genitori nipoti. Ma non per questo se ne vanno dopo 24 ore.

Per quanto mi riguarda Flavia Vento dovrebbe abbandonare anche lo studio del GF visto che preferisce stare a casa sua lasciatela là! Fate entrare chi ha voglia di mettersi in gioco veramente e non solo fare una passerella per una serata e ottenere un po’ di visibilità! Se vi serve una sostituta io sicuramente non abbandonerei il gioco perché barcollo ma non mollo e sono sicura andrei molto d’accordo con Patrizia. Io il GF l ho fatto e avevo a casa i genitori anziani ma non per questo ho abbandonato il gioco. Anzi ho cercato di restare il più a lungo possibile!”