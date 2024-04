Garmin Drive 53, Navigatore Satellitare per Auto, Touchscreen 5″, Traffico in tempo reale, Mappa Europa completa, Aggiornamenti inclusi, ZTL, TripAdvisor, Wi-Fi

154,20€ - 146,95 €

È tempo di semplificare la tua vita. Dotato di menu chiari e semplici, mappe dettagliate e indicazioni vocali facili da seguire, il nuovo navigatore satellitare Garmin Drive 53 va oltre per rendere piacevole qualsiasi viaggio o spostamento giornaliero. Dotato di un display ad alta risoluzione da 5 pollici, Garmin Drive 53 con aggiornamenti mappe gratuiti, fornisce dettagliate informazioni di navigazione e avvisi puntuali per incoraggiare una guida più sicura. Inoltre, potrai usufruire delle valutazioni degli utenti di TripAdvisor e di milioni di punti di interesse Foursquare. Integra un modulo Wi Fi per aggiornare software e mappe senza l’utilizzo di un computer e si associa all’app Garmin Drive sul telefono per ricevere informazioni sul traffico e sul meteo in tempo reale.

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 15,5 x 10,8 x 7,1 cm; 150 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 12 aprile 2023

Produttore ‏ : ‎ Garmin

ASIN ‏ : ‎ B0BXLXXK31

Numero modello articolo ‏ : ‎ 010-02858-10

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

AMPIO DISPLAY 👆 Preparati a partire! Puoi contare su un navigatore GPS con un luminoso schermo da 5 pollici visibile in ogni condizione di luce.

MAPPA EUROPA 🇪🇺 Guida in tutta sicurezza con le mappe stradali precaricate per tutta Europa e gli aggiornamenti periodici inclusi. Inoltre, include le informazioni relative alle zone di traffico limitato, così da evitare l’accesso ad aree vietate.

WI-FI ⚙ La tecnologia Wi-Fi integrata semplifica l’aggiornamento di mappe e software senza dover usare un computer. Le notifiche visualizzate direttamente sullo schermo mostrano quando sono disponibili nuovi aggiornamenti.

TRIPADVISOR 📌 Visualizza direttamente su Garmin Drive 53 le recensioni TripAdvisor per hotel, ristoranti e attrazioni lungo il percorso o vicino alla tua destinazione.

FUNZIONI PER LA SICUREZZA 🚗 Per promuovere una guida più sicura e migliorare la conoscenza dell’ambiente circostante, Garmin Drive 53 ti avverte della presenza di curve a gomito, cambiamenti di velocità, passaggi a livello e molto altro.