Frecciatine di Selvaggia a due concorrenti di Ballando: “Rimpiangerò Iva”

Mara Venier ieri a Domenica In ha invitato Milly Carlucci e i giurati di Ballando con le Stelle, che insieme hanno presentato i ballerini vip della nuova edizione. Selvaggia Lucarelli con la sua inconfondibile pungente ironia ha scagliato delle frecciatine a due concorrenti, uno di quest’anno e una della scorsa edizione.

Le frecciatine di Selvaggia Lucarelli.

Commentando Wanda Nara, Selvaggia ha lanciato una shade a Luisella Costamagna: “Anche lei ha detto che non sa ballare, che non ha ritmo, poi balla con Pasquale. Allora sono le premesse per vincere” (Luisella ha vinto un anno fa).

Selvaggia ha poi continuato a parlare di Wanda: “Ballando è sempre una sorpresa. Personaggi che dovevano essere molto vivaci, brillanti e regalare molto di sé, poi magari deludono. Quindi lei in realtà ha questo svantaggio. Parte con aspettative molto alte. I personaggi che arrivano con questa fama che li precede hanno un compito molto difficile, che è quello di non deludere le aspettative che hanno creato. Poi lei è sempre molto schermata, dai filtri, da gossip e dal resto. Comunque ha qualcosa da perdere. Quando arrivi con una grande fama, o confermi quello che ti porti dietro o deludi. Noi ce l’aspettiamo bomba sensuale, allegra, divertente, una che risponde alla giuria e poi magari è un pesce lesso“.

Tra le frecciatine di Selvaggia ce n’è stata una anche per Teo Mammucari. Mara ha commentato il video dell’allenamento di Teo: “Questa è una bellissima coppia. Poi lui è molto divertente e lo sarà anche nel vostro programma“.

Dopo le parole della Venier, è arrivata la stilettata della Lucarelli: “Dalla clip ho la sensazione che le battute di Teo Mammucari mi faranno rimpiangere le barzellette di Iva Zanicchi. Poi magari sbaglio“.

In passato Selvaggia e Teo hanno discusso a distanza. La giurata nel 2012 ha dichiarato: “Che andasse a Lo Show dei Record, perché in quanto ad antipatia non lo batte nessuno è un campione mondiale“.