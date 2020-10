Oppini è stratega? Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha chiesto ai ragazzi di scegliere apertamente se stare nel team di Matilde Brandi o in quello di Maria Teresa Ruta per sottolineare l’esistenza di due gruppi.

E se nel team della Ruta sono andati la figlia, Stefania e Tommaso, in quello della Brandi tutti i restanti concorrenti. Solo Oppini, dopo un primo tentennamento, ha preferito Maria Teresa Ruta sottolineando “come affinità mi ritrovo più in Tommy”.

Un atteggiamento un po’ da parac**o che io stesso avevo notato in diretta.

A distanza di giorni posso dire con fermezza che ho avuto ragione, perché come mostra questo video (che sta in queste ore facendo il giro di Twitter), Francesco Oppini ha candidamente ammesso al suo vero gruppo (Adua, Elisabetta, Andrea..) che ha scelto di stare nel team di Maria Teresa Ruta per strategia, per dimostrare ai telespettatori che “i gruppi non esistono”.

Oppini ha poi consigliato ai suoi compagni di ‘svincolarsi’ per far vedere a casa che i gruppi non ci sono e che chiunque ora nomini qualcuno del team di Maria Teresa Ruta, viene eliminato dal televoto.

Infine ha attaccato pure Stefania Orlando dicendo che “la conosce da una vita” e che a volte “ripete le cose di Tommaso” pur di avere il benestare del pubblico, che non a caso l’ha inserita fra i preferiti.

Ecco il video: