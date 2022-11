Frana Ischia, Legnini Commissario straordinario Protezione Civile

Giovanni Legnini il Commissario straordinario per la Protezione civile ad Ischia. È stato nominato dal Dipartimento che fa capo al ministro Nello Musumeci, d’intesa – come vuole la legge – con la Regione Campania. Legnini è in atto Commissario per la ricostruzione post terremoto ad Ischia. “Un Commissario già dotato di struttura tecnica, per l’incarico in atto ricoperto, ci è apparsa la scelta più pertinente dal punto di vista tecnico e logistico. Da domani dovrà mettersi al lavoro per affrontare, d’intesa con il nostro Dipartimento nazionale, gli adempimenti che la legge gli affida”, dichiara Musumeci.

Il nome di Legnini è stato proposto dalla Regione Campania, che ha opposto prima il suo “no” alla proposta del Consiglio dei Ministri alla nomina di Simonetta Calcaterra, dallo scorso luglio commissario straordinario del Comune di Casamicciola Terme (sciolto dopo le dimissioni di 7 consiglieri comunali), e oggi ha respinto l’idea di nominare il prefetto di Napoli Claudio Palomba.

Legnini è già stato commissario straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma del 2017, che colpì l’isola d’Ischia e in particolare proprio il comune di Casamicciola.