Foibe illuminato il Colosseo. Sangiuliano: "Presto Museo del Ricordo a Roma" – Fotogallery

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, accompagnati dalla direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, hanno partecipato questa sera alla cerimonia di illuminazione dell’Anfiteatro Flavio in occasione del Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. “Tre luoghi iconici del patrimonio culturale della Nazione vengono illuminati con il Tricolore e con la scritta ‘Io ricordo’: il Colosseo, la Reggia di Capodimonte a Napoli e la Pinacoteca di Brera a Milano. Il centro, il nord e il sud dell’Italia uniti nella memoria”, ha dichiarato il ministro Sangiuliano di fronte al Colosseo a Roma. Poi l’annuncio: presto a Roma sarà istituito il Museo del Ricordo. Già approvato dal governo il ddl che vede come prima firmataria la premier Meloni.