Fiorentina, addio a Kokorin e Sabiri

Giornata di addii alla Fiorentina.

Aleksandr Kokorin,attaccante della Fiorentina, lascia la maglia viola ed anche il Fantacalcio. Il giocatore, mai entrato nei piani del club viola e di Vincenzo Italiano si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2024 all’Aris Limassol.

La Fiorentina e Abdelhamid Sabiri si salutano. Il nuovo arrivato in casa viola, acquistato dal club nella finestra di mercato da poco conclusa e mai sceso in campo in una gara ufficiale, saluta la Toscana, la Serie A ed il Fantacalcio.

Per la cessione di quest’ultimo manca però ancora l’ufficialità. Sabiri si trasferirà in Arabia Saudita: per lui è pronto un contratto che lo legherà all’Al Feyah.

Già escluso dalla lista UEFA per la Conference League, nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà alle visite mediche di routine prima di firmare il nuovo accordo con la squadra saudita.

Fantacalcio.it per Adnkronos