Fed, Williams: inflazione riprenderà a diminuire nella seconda metà del 2024

– “Ritengo che alcuni dei recenti dati sull’inflazione rappresentino per lo più un’inversione dei valori insolitamente bassi della seconda metà dello scorso anno, piuttosto che una rottura nella direzione generale dell’inflazione al ribasso. Con l’economia che nel tempo sta raggiungendo un migliore equilibrio e la disinflazione in atto in altre economie che riduce le pressioni inflazionistiche globali, mi aspetto che l’inflazione riprenda a moderarsi nella seconda metà di quest’anno“. Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve Bank di New York, John Williams, ad un evento dell’Economic Club of New York.

Secondo il banchiere centrale, “il comportamento dell’economia nell’ultimo anno fornisce ampie prove del fatto che la politica monetaria è restrittiva in modo tale da aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi“.

Williams ritiene che l’attuale orientamento della politica monetaria sia “ben posizionato per proseguire i progressi compiuti verso il raggiungimento dei nostri obiettivi”.

Secondo il numero uno della Fed di New York, è “inutile dire che le prospettive sono incerte. I rischi sono bilaterali, e gli eventi geopolitici e le prospettive di crescita della Cina ne sono un esempio lampante. Per questo motivo continueremo a tenere d’occhio la totalità dei dati, in modo da prendere decisioni politiche che garantiscano di riportare l’inflazione in modo sostenibile al 2%, pur mantenendo un mercato del lavoro forte”.

“Negli ultimi due anni abbiamo visto molti progressi verso i nostri obiettivi – ha sottolineato – Sono fiducioso che ripristineremo la stabilità dei prezzi e porremo le basi per una prosperità economica sostenuta. Ci impegniamo a portare a termine il lavoro“.

Foto: @ Shutterstock