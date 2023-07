F1 Gp Belgio, per Verstappen penalità: Red Bull perde 5 posizioni dopo qualifiche

Max Verstappen si avvia ad essere penalizzato di 5 posizioni sulla griglia di partenza del Gp del Belgio, in programma domenica 30 luglio a Spa. Il pilota olandese della Red Bull, leader del Mondiale 2023 e campione del mondo in carica, con ogni probabilità sostituirà il cambio della sua monoposto e sconterà la penalizzazione dopo le qualifiche in programma oggi. Verstappen è il primo pilota a superare la soglia delle 4 sostituzioni della scatola del cambio consentite dal regolamento. La decisione di pagare dazio a Spa è comprensibile, viste le caratteristiche del tracciato. Nel Gp del Belgio, le opportunità di sorpasso abbondano e la Red Bull, nettamente superiore a tutte le monoposto del Mondiale, può recuperare terreno nel corso della gara.