sono questi due i segni che passeranno una domenica indimenticabile

Siete curiosi di sapere come girano i vostri pianeti e quali sono le previsioni per la giornata di domenica 12 maggio? Vi presentiamo gli aspetti salienti di tutti i segni dello zodiaco e le indicazioni del famoso astrologo per vivere al meglio le occasioni che vi riservano le stelle.

Il segno dell’Ariete domani potrebbe incontrare alcune difficoltà non ancora risolte a causa della Luna in dissonanza, che potrebbe anche renderlo più nervoso del solito. È consigliabile cercare il massimo relax e evitare situazioni stressanti durante questa giornata. I Toro recupereranno la grinta e a partire dal 15 del mese avranno l’appoggio di Mercurio e Giove. È importante essere aperti ai cambiamenti e alle novità con fiducia e curiosità. Giove si avvicina al segno dei Gemelli permettendo alle cose di andare sempre meglio. È il momento di superare i problemi personali e di lasciarsi alle spalle il passato.

I nati sotto il segno del Cancro dovranno recuperare emozioni perse nel passato grazie alla presenza della Luna nel loro cielo. È importante esprimere ciò che si ha da dire e per cercare conferme: potrebbe arrivare l’amore. Un periodo di recupero è iniziato finalmente per i Leone che a fine maggio si libereranno dalle opposizioni astrali. Nel frattempo, la vita amorosa potrebbe essere delicata ma con il tempo le cose miglioreranno sotto ogni punto di vista. Maggio è il mese delle scelte importanti e delle azioni concrete, quindi Vergine utilizza al meglio quest’opportunità e allontana i pensieri negativi.

Bilancia: La giornata potrebbe essere un po’ deludente a causa della Luna in dissonanza. Cerca di non esagerare e di evitare chi cerca di limitare la tua libertà. Tieni a bada vecchie tensioni e stress. Domani per gli Scorpione sarà una giornata stressante e ricca di ansia e irrequietezza, ma siate fiduciosi perché il cielo cambierà. Siate cauto in amore e in famiglia e fate attenzione ai rapporti con Leone e Acquario. Approfitta della giornata per programmare la settimana successiva e non lasciare nulla al caso caro Sagittario: dalla fine di maggio molte opportunità potrebbero svanire, quindi agisci ora se vuoi ottenere risultati positivi.

Attenzione nati del Capricorno perché avete la Luna in opposizione! Potrebbe portare stress, quindi è importante rilassarsi e prendersi cura di sé. Evita le ore piccole e concediti un po’ di tempo per te stesso. La prudenza e il controllo delle emozioni potrebbero essere degli ottimi alleati per i nati sotto il segno dell’Acquario: man mano che i giorni passano, ti sentirai sempre meglio sia emotivamente che fisicamente. I Pesci chiuderanno la settimana in bellezza con molte opportunità in amore e nel lavoro: con l’appoggio di Venere potranno lasciare da parte la malinconia e fare piani per un futuro luminoso.