Pietro e Peppe de L’Isola dei Famosi: l’affondo di Eva Grimaldi che parla di penale

Pietro e Peppe sono stati due naufraghi de L’Isola dei Famosi entrati in qualità di “non vip”, anche se il primo ha già preso parte a un reality per Netflix e il secondo ha un programma di cucina su FoodNetwork. “Sono stati”, perché entrambi hanno deciso di ritirarsi di punto in bianco.

Due decisioni che hanno sollevato parecchie polemiche, una anche da Eva Grimaldi che a L’Isola dei Famosi ha partecipato nel 2017 e che quindi sa di cosa parla. “Ma tutti ricchi questi concorrenti?” – ha scritto sul profilo Instagram del reality sotto il post che annunciava il ritiro di Pietro Fanelli – “Perché, che io sappia, c’è una penale da pagare!“.

Pietro e Peppe hanno dovuto pagare una penale per ritirarsi dal gioco o essendo entrati in qualità di “non famosi” il loro contratto prevedeva altro?

In questi giorni Peppe Di Napoli è rientrato in Italia e come fatto sapere ai suoi followers si è sottoposto a una radiografia al piede e una all’anca: quella al piede è uscita perfetta, quella all’anca invece no.

“Ragazzi, buongiorno a tutti. Sono tornato a casa mia. L’Honduras è bello ma Napoli… Già l’aria di Napoli! Grazie per tutti quelli che si sono impensieriti per me, l’anca è tutto apposto. Stamattina, appena sono tornato, sono andato a fare la radiografia ed è un pochettino spostata. Ma ringraziando Dio è tutto a posto. Anche il piede è tutto apposto. Vi ringrazio per avermi sostenuto. Voglio bene a tutta Napoli, pure all’Italia intera, però Napoli è la mia vita”.

Tuttavia, a causa del suo ritiro, non potrà andare in studio a L’Isola dei Famosi da Vladimir Luxuria, ma questo weekend è atteso a Verissimo da Silvia Toffanin dove potrà dire la sua in merito a quello che gli è successo.

