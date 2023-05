eShoppingAdvisor, prima guida digitale shopping online per le pmi made in italy

È stata ultimata, ed è disponibile a tutti gli utenti nella sua ultima release, la prima guida digitale allo shopping online targata eShoppingAdvisor: un portale pubblico e indipendente che consente di cercare, trovare e recensire i migliori eCommerce anche su una vasta gamma di prodotti merceologici di alta qualità e made in Italy.

EShoppingAdvisor si propone come un vero e proprio strumento strategico a disposizione degli eCommerce per verificare l’opinione dei loro clienti e per accrescere la propria visibilità e credibilità, ma è anche un luogo pensato per gli utenti finali, che potranno orientare i propri acquisti grazie a un approfondito sistema di filtri tematici e di settore. Il tutto garantendo un’esperienza di utilizzo della massima efficacia e, soprattutto, in totale sicurezza.

I NUMERI DI ESHOPPINGADVISOR – I numeri sono lì a testimoniare i risultati della guida targata eShoppingAdvisor: oltre 7500 eCommerce registrati, 16000 eCommerce con prodotti in vendita, di cui oltre 10.000 già valutati, per un totale di 15 milioni di prodotti presenti sul motore di ricerca, mentre sono circa 2 milioni e mezzo le recensioni ospitate dalla piattaforma.

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ MADE IN ITALY – Ciò che rende la guida di Esa unica nel panorama dello shopping online è la sua peculiare capacità nel dare voce alle piccole e medie imprese spesso trascurate dalle grandi piattaforme, valorizzando le molte eccellenze Made in Italy presenti sul territorio e garantendo una ricerca di qualità. Qualità che si traduce in affidabilità e sostenibilità, le parole chiave di eShoppingAdvisor.

LE CATEGORIE – La guida di Esa permette di filtrare facilmente milioni di prodotti attraverso 12 categorie primarie (dall’abbigliamento alla casa, dallo sport al fai da te, al tempo libero) e un numero molto più ampio di sottocategorie, con un’attenzione particolare ai prodotti di nicchia e di qualità che i “big” del mercato tendono a snobbare.

INDICE DI AFFIDABILITÀ – A ogni eCommerce censito viene associato un “indice di affidabilità”, ossia un rating che esprime la percentuale di rischio a procedere con un acquisto sull’eCommerce specifico. Il sistema interroga infatti il tool eCommerceSicuro, basato su un algoritmo progettato da eShoppingAdvisor che valuta la qualità di un sito web, tenendo conto di numerosi aspetti. Questo algoritmo si aggiorna continuamente per determinare il grado di affidabilità di un sito e utilizza 14 parametri tech, tra cui la presenza di un certificato SSL valido e l’assenza di codice malevolo o pericoloso sul sito.

“L’ECOMMERCE DAL VOLTO UMANO” – “Crediamo in un eCommerce più sicuro e sostenibile, nonché di supporto all’economia reale” spiega Andrea Carboni, Ceo e founder di eShoppingAdvisor. “Su questa premessa abbiamo basato l’intera nostra visione strategica: consentire da un lato alle aziende di ogni dimensione di accedere a strumenti e servizi digitali avanzati, con l’obiettivo di garantire un eCommerce più equilibrato e rispettoso dei consumatori, e dall’altro premiare quello che definisco “l’eCommerce dal volto umano”, ossia quelle numerose realtà piccole e medie spesso radicate sul territorio Italiano che stentano a emergere e prosperare in un mercato sempre più competitivo. Per questo abbiamo scelto di escludere dal nostro portale i big dell’online e i grandi Marketplace. L’idea è, infatti, quella di creare un ponte digitale tra il mercato online e l’economia reale, favorendo un rapporto di cooperazione invece di competizione”.