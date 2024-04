ERG, ok assemblea a bilancio e dividendo. Garrone confermato presidente, Luigi Merli resta AD

– L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 che evidenzia un utile di 27,8 milioni di euro ed ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023 che registra un risultato netto attività continue

di Gruppo adjusted di 226 milioni di euro nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023.

Deliberato il pagamento di un dividendo di 1 Euro per azione che sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2024 payment date, previo stacco della cedola n. 27 a partire dal 20 maggio 2024 ex date e record date il 21 maggio 2024.

Confermato Edoardo Garrone alla Presidenza

L’Assemblea Ordinaria ha nominato, per il prossimo triennio, il nuovo Consiglio di Amministrazione – composto da 12 membri – nelle persone di Edoardo Garrone, Alessandro Garrone, Giovanni Mondini, Paolo Luigi Merli, Luca Bettonte, Elisabetta Caldera, Federica Lolli, Marina Natale, Elisabetta Oliveri, Renato Pizzolla, Barbara Poggiali, e Daniela Toscani1 e ha confermato alla Presidenza della Società Edoardo Garrone.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG, riunitosi a conclusione dei lavori dell’Assemblea, ha confermato le deleghe al Presidente, ha confermato Alessandro Garrone Vice Presidente Esecutivo e nominato lo stesso Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ha confermato Giovanni Mondini Vice Presidente e Paolo Luigi Merli Amministratore Delegato.

Il presidente Edoardo Garrone, in continuità con il precedente mandato, gestirà, attraverso compiti di supervisione, indirizzo e controllo, le attività di affari societari. Alessandro Garrone, in qualità di vicepresidente esecutivo, in continuità con il precedente mandato, supervisionerà le scelte strategiche del gruppo e la definizione della macro struttura organizzativa.

L’assemblea ordinaria ha approvato il Piano di incentivazione pluriennale Sistema LTI 2024-2026 e in sede straordinaria ha approvato le modifiche dello Statuto Sociale proposte dal Consiglio di Amministrazione.