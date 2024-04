era stata colpita da una strana febbre

Una notizia davvero straziante è quella che ha colpito la comunità di Gonnosfanadiga, nella mattina di oggi. Purtroppo una 15enne chiamata Marika Pes, ha perso la vita dopo un’agonia durata tre lunghe settimane, a causa di una strana febbre che non le ha lasciato scampo.

I medici, la famiglia e tutti quelli che le volevano bene, hanno sempre sperato in un lieto fine, che però non è mai arrivato. Nella giornata di oggi, venerdì 19 aprile, la ragazza è deceduta, in seguito alle gravi conseguenze che le ha provocato questa infezione.

Il dramma di Marika è iniziato poco prima di Pasqua. Fino a quel giorno lei sembrava stare bene e non aveva gravi problemi di salute. Giocava a pallavolo nella squadra femminile under 18 della Polisportiva Primavera, dove la madre è anche una delle Dirigenti. Prima di quel periodo di festa, la ragazza ha iniziato ad accusare una strana febbre, che con il passare del tempo non passava.

I genitori si sono presto allarmati ed ovviamente l’hanno trasportata d’urgenza al Santissima Trinità, dove hanno disposto per lei il ricovero nel reparto degli Infettivi. Successivamente hanno disposto il trasferimento all’ospedale Brotzu, dove l’hanno sottoposta ad un delicato intervento alla testa, perché le era stata riscontrata una forte pressione endocranica.

Il decesso straziante di Marika Pes dopo l’infezione che l’ha colpita

CREDIT: TERRAMAGICA

Purtroppo le condizioni della ragazza da quel momento non sono mai migliorate, fino al triste epilogo, avvenuto nella prima mattina di oggi, venerdì 19 aprile. A nulla sono serviti i tentativi dei medici di tenerla in vita e non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Il sindaco del piccolo comune di Gonnosfanadiga, Andrea Floris, nel venire a conoscenza della triste notizie, in un post pubblicato sui social, ha scritto: