Emergenza maltempo in Emilia-Romagna: da Banca MPS un aiuto concreto per famiglie e imprese

– Banca Monte dei Paschi di Siena ha stanziato un plafond di 200 milioni di euro per un primo intervento a supporto di famiglie e imprese che hanno subito gravi danni a causa degli eccezionali eventi atmosferici che si sono verificati nelle province dell’Emilia-Romagna nei giorni scorsi. La Banca ha previsto, inoltre, la sospensione per 12 mesi dei pagamenti delle rate dei mutui per privati e aziende che hanno subito danni.

Banca Monte dei Paschi di Siena vuole dimostrare profonda vicinanza al territorio colpito dal maltempo e rispondere nel più breve tempo possibile alla situazione di emergenza che si è venuta a creare. Le misure straordinarie prevedono la concessione di finanziamenti alle imprese, ai commercianti, agli artigiani, per ripristinare nel più breve tempo possibile le attività produttive, così come alle famiglie le cui abitazioni sono state danneggiate dalla calamità. Dedicati interventi sono previsti per tutte le filiere agricole.

I finanziamenti beneficeranno di condizioni di particolare favore e seguiranno un iter istruttorio prioritario per accelerare i tempi di concessione. Tutte le filiali della Banca sono a disposizione per accogliere le richieste, per fornire assistenza e ogni ulteriore informazione.