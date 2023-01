ELEHOT-Store Cassa Bluetooth Altoparlante Speaker Portatili Vero Stereo Wireless Hi-Fi Bassi Potenti Luce LED Wireless Micro SD Chiamata Vivavoce Microfono Incorporato Batteria USB

Descrizione prodotto

LED Multicolor

Grazie alle diverse modalità di luce LED colorata (colore singolo blu, rosso, verde, arancio o multicolor) oppure spenta il cassa bluetooth potente è possibile riprodurre scenari unici per accendere il tuo umore e dare vita alle tue serate

A Ritmo di Musica

Luci LED di cassa bluetooth potente che cambiano al ritmo della musica per amplificare l’atmosfera musicale o l’ambiente di festa.

Attenzione: la riproduzione musicale a volume elevato, e l’attivazione in contemporanea del LED potrebbe influire sulla durata della batteria

True Wireless Stereo

Il altoparlante nuova frontiera dell’ascolto grazie alla tecnologia accoppiamento wireless, permette di accoppiare tra di loro due device tramite la connessione bluetooth, trasmettendo le onde radio contemporaneamente e separatamente sui due canali destro e sinistro. Audio più chiaro, pulito e senza interferenze, la musica risulta molto più ricca e coinvolgente

Suono Immersivo

Riproduzione del suono ottimale a 360° grazie all’altoparlante hi-fi potente 10W, gli alti sono chiari ed equilibrati, i bassi profondi e potenti senza distorsioni per una riproduzione fedele del suono

Modalità Multipla

Grazie al supporto carta TF e driver USB fino a 32GB e all’interfaccia AUX standard ti permette di leggere file musicali memorizzati e ascoltare la tua libreria multimediale quando desideri. Radio FM integrata.

Altoparlante bluetooth ultracompatto che può essere facilmente messo nello zaino o nella borsa, per portare la tua soundox sempre con te.

Trasmissione Fino A 10m

L’altoparlante bluetooth di connessione stabile grazie alla trasmissione del segnale fino a 10 metri per collegare comodamente tutti i tuoi dispositivi quando e dove preferisci

Specifiche Tecniche

Bluetooth Standard 5.0+EDR Potenza dell’altoparlante 10W Distanza di Trasmissione 10M Frequenza 100Hz-18KHz Dimensioni 18 x 9 x 9 cm Tipo di connettori Bluetooth /Accoppiamento Wireless / USB / AUX / micro SD

Figura

Cilindrico Rettangolo

Tecnologia di connettività

Bluetooth &AUX &USB Bluetooth &AUX &USB

Bluetooth

5.0+EDR 10m 5.0+EDR 10m

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 9 x 9 x 18 cm; 590 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 6 agosto 2021

Produttore ‏ : ‎ Dongguan Sogoode Computer System Co.,Ltd.

ASIN ‏ : ‎ B09C1QN6RN

Numero modello articolo ‏ : ‎ HZ-9457F

Modalità LED Multicolor – Accendi il tuo umore con le diverse modalità di luce colorata che cambiano a ritmo di musica, grazie ai LED integrati per riprodurre scenari diversi. Porta la tua musica sempre con te grazie al design compatto e leggero risulta pratico da mettere in borsa o nello zaino, per godere della musica che preferisci quando lo desideri

Qualità del Suono – Altoparlante hi-fi ad alte prestazioni integrato, struttura full-range one speaker 10W. Surround stereo a 360°, gli alti sono chiari ed equilibrati, i bassi profondi e potenti senza distorsioni per una riproduzione fedele del suono

Accoppiamento Wireless & Modalità Riproduzione Multifunzione – Tecnologia true wireless stereo che permette di accoppiare tra di loro due dispositivi audio via bluetooth, per amplificare la tua musica all’ennesima potenza. Interfaccia AUX standard da 3.5mm, micro SD o driver USB fino a 32GB per ascoltare le tue canzoni da MP3/MP4; il microfono incorporato consente di effettuare chiamate in vivavoce

Bluetooth 5.0+EDR 10m – Trasmissione bluetooth senza fili fino a 10 metri per collegare comodamente tutti i tuoi dispositivi smartphone, tablet, MP3/MP4 quando e dove preferisci. Dotato di ripresa automatica della riproduzione

Batteria 396Wh – Ricarica rapida e riproduzione fino a 8h durevole e che garantisce performance prolungate nel tempo. Pratico grazie al cavo di ricarica USB può essere collegato direttamente al computer, alla batteria esterna oppure al caricatore a muro