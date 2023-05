Dua Lipa, Dance the Night: il significato del testo

Dua Lipa protagonista di Barbie con Dance the Night: il significato del testo della nuova canzone della cantante.

Se il film di Barbie è uno dei più attesi di quest’estate, anche dagli appassionati di musica, un motivo ci sarà. La colonna sonora della pellicola, in arrivo al cinema dal prossimo 20 luglio, è un concentrato di big della musica pop a livello internazionale. Da Karol G a Nicky Minaj, da Lizzo ad Ava Max, passando per Charli XCX, Khalid, The Lid Laroi e Tame Impala. Sono tantissimi i grandi nomi della musica mondiale presenti nella colonna sonora. Su tutti spicca però anche Dua Lipa, che tra l’altro reciterà anche all’interno del film. Scopriamo insieme il significato della sua Dance the Night.

Dua Lipa promuove Barbie con Dance the Night

Il nuovo singolo della popstar di origini è pronto a farci ballare per un’estate intera e a lanciare nell’iperuranio il nuovo film dedicato alla bambola più amata al mondo. Si intitola Dance the Night ed è stato pubblicato in tutto il mondo il 26 maggio 2023.

Dua Lipa

L’ennesimo pezzo danzereccio nella carriera della superstar britannica, pronta a debuttare anche sul grande schermo. All’interno del film con protagonisti Ryan Gosling e Margot Robbie ci sarà infatti anche Lipa, nel ruolo già cult di Barbie Sirena.

Di seguito il video con il testo di Dance the Night:

Il significato del testo di Dance the Night

Come si può facilmente intuire, il brano non è altro che un grande inno al divertimento, al ballare, al fare festa. Una canzone adattissima non solo al mood del film, ma anche a quello del mondo intero nel periodo estivo, quello dedicato al divertimento più sfrenato in pista, sugli spalti per un concerto, sulle spiagge attorno a un falò e così via.

Brano simbolo della colonna sonora della pellicola di Greta Gerwig, Dance the Night invita quindi a danzare per tutta la notte, nonostante tutto quello che può circondarci, quello che può accaderci, a costo di doversi esprimere, di dover mostrare la propria vulnerabilità. Perché anche se ci sarà qualche lacrima da versare, dobbiamo a tutti i costi continuare a fare festa, senza fermarci mai, per dare un senso al nostro passaggio su questa terra. Fuor di metafora, è soprattutto un invito ad andare avanti anche quando il mondo sembra caderci addosso, ad esempio quando una storia d’amore finisce.

Di seguito il video ufficiale: