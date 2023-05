Primavera Sound 2023 live in streaming su Amazon Music

Primavera Sound 2023: gli artisti protagonisti dei live in streaming su Amazon Music in questa edizione della kermesse.

L’estate si avvicina e la stagione dei grandi concerti in Europa sta per cominciare. Concerti che mai come quest’anno potranno essere seguiti anche in live streaming. A dare il via all’estate dei grandi eventi musicali sarà, in Spagna, il Primavera Sound 2023, uno degli eventi musicali più attesi al mondo. In tabellone tantissimi di primo livello, protagonisti tra l’altro di concerti che verranno trasmessi in streaming dal vivo direttamente dai palchi di Barcellona e Madrid sul canale Amazon Music su Twitch. Scopriamo insieme tutti gli artisti che potremo seguire live da ogni parte del mondo.

Primavera Sound 2023: gli artisti dei live streaming su Amazon Music

Il Primavera Sound 2023 si svolgerà per due weekend consecutivi: dal 1° al 3 giugno potremo assistere a tutti i live direttamente da Barcellona. Il weekend successivo, dall’8 al 10 giugno, i concerti si sposteranno invece nella capitale spagnola, Madrid.

Maneskin

Tra i grandi nomi della musica mondiale che si esibiranno a Barcellona, in diretta streaming in tutto il mondo su Amazon Music, troviamo non solo i nostri Maneskin, ma anche altri big di rango internazionale: dai Blur ai Depeche Mode, passando per Arlo Parks, New Order, St. Vincent.

E poi ancora l’elenco continua con Alex G, Black Country, New Road, Christine and the Queens, Julia Jacklin, Los Hacheros, Mora, My Morning Jacket, Perfume, Sparks, Surf Curse, The Comet Is Coming, The Moldy Peaches, The Voidz, The War on Drugs, Turnstile e tanti altri ancora. Gli eventi saranno trasmessi in diretta dal Parc del Forum di Barcellona.

Primavera Sound: l’evento musicale dell’estate europea

Il Primavera Sound è un festival musicale annuale che si svolge solitamente a Barcellona, in Spagna. È considerato uno dei principali festival musicali al mondo, famoso soprattutto per la sua line-up eclettica e di alta qualità artistica. Il festival è incentrato sulla musica indie, alternative, rock e elettronica, ma abbraccia anche altri generi musicali.

Si è svolto per la prima volta nel 2001 ed è diventato rapidamente un punto di riferimento per gli appassionati di musica di tutto il mondo. L’evento si tiene generalmente verso la fine di maggio o l’inizio di giugno e si estende su diversi giorni, con esibizioni di artisti di fama internazionale, oltre a talenti emergenti.

Tra gli artisti che in passato vi hanno preso parte vale la pena ricordare leggende come Radiohead, Arcade Fire, Björk, Arctic Monkey, Lana Del Rey, The Strokes e molti altri ancora.