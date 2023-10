Dollar General brinda al nuovo amministratore delegato

– Protagonista Dollar General, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 9,31%.

La catena statunitense di discount, ha annunciato che Todd Vasos, attuale membro del consiglio ed ex amministratore delegato, è stato nominato amministratore delegato. Vasos, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di CEO da giugno 2015 a novembre 2022, ha accettato di tornare alla guida della società per il prossimo futuro. Vasos succede a Jeff Owen, la cui separazione dalla società e le cui dimissioni dal consiglio sono ora efficaci.

L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del distributore di prodotti di consumo di massa più pronunciata rispetto all’andamento dell’S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 109,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 112,8. Il peggioramento di Dollar General è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 107,3.