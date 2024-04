Digitale terrestre, le novità della settimana tra nuovi canali tv ed HD

Solo qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo pubblicato su queste pagine la nuova numerazione dei canali TV su digitale terrestre. Quest’oggi siamo qui a fare il punto sulle principali novità della settimana.

Partendo da quelle a livello locale, in Puglia e Basilicata nel Mux Locale 1 c’è il canale TRM H24, presente alla numerazione 16 che è passato all’alta definizione con risoluzione video 1440×1080 pixel.

Novità anche in Abruzzo, dove nel Mux Locale 4 l’emittente Vera TV passa all’alta definizione all’LCN 87.

Per quanto riguarda le novità a livello nazionale, nel Mux Locale 1 in Calabria è stato segnalato come sia tornata l’emittente musicale LaC OnAir all’LCN 17, mentre alla posizione 76 troviamo Telemia alla risoluzione video 1080×960 pixel ed all’LCN 199 Telemia Extra.

Nel Persidera Mux 1 invece è stato eliminato il canale 235 che occupava l’omonima LCN, mentre nel Mux Cairo Due troviamo anche la cancellazione del canale 242. Nel mux DFree invece è stato inserito il canale Sicilia 242, all’LCN 242, in alta definizione, mentre nel Mux DFree sono iniziate le trasmissioni di NTR 264 Music tv.

Come sempre in casi analoghi, consigliamo di attivare la sintonizzazione automatica di TV o decoder per avere sempre l’apparato aggiornato in vista dei prossimi movimenti.