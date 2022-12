date, conduttore e ospiti della finale

Zecchino d’Oro 2022: conduttori, ospiti e tutti i dettagli sulla finale e i tre appuntamenti che chiuderanno la kermesse.

Il conto alla rovescia sta per terminare: lo Zecchino d’Oro 2022 è pronto per vivere la sua fase conclusiva. Nel giorno della Vigilia di Natale, potremo vivere momenti di grande emozione accompagnati dai piccoli bambini protagonisti di una delle kermesse musicali più amate in Italia. L’appuntamento è diviso in tre giorni, proprio a ridosso delle feste, con la conduzione di Francesca Fialdini e Paolo Conticini nelle prime due puntate, e di Carlo Conti nel gran finale. Scopriamo insieme tutti i dettagli e gli ospiti.

Zecchino d’Oro 2022: date, conduttori e ospiti

Saranno dunque Francesca Fialdini e Paolo Conticini ad accompagnarci nei primi due appuntamenti dello Zecchino d’Oro 2022, che andranno in onda giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre alle ore 17.05 su Rai 1.

Carlo Conti conduce lo Zecchino d’Oro

Non ci sarà prima serata, ma sarà protagonista del pomeriggio di sabato 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, Carlo Conti, direttore e direttore artistico della kermesse. Un appuntamento che verrà animato non solo dai piccoli cantanti in gara, ma anche da ospiti come gli youtuber Ninna e Matti, alla guida della Giuria dei Piccoli, formata da venti bambini. Ma ci sarà spazio anche per Cristina D’Avena, che invece guiderà la Giuria dei Grandi, composta anche da Albi de Lo Stato Sociale e da Andrea Mariano dei Negramaro, e poi il Grande Mago, che divertirà grandi e piccini con i suoi trucchi di magia.

Cristina D’Avena ospite dello Zecchino d’Oro

Come si svolgerà la gara

Un po’ come un piccolo Sanremo, o un piccolo Eurovision, si dividerà in due “semifinali” e una finale. Il 22 e il 23 dicembre potremo ascoltare sette canzoni ad appuntamento, mentre nella finale ci sarà spazio per tutti e quattordici i brani, oltre che per la proclamazione del vincitore.

Ricordiamo che i brani in gara in questa edizione, cantati da diciassette interpreti provenienti da undici regioni diverse, con il supporto del Piccolo Coro dell’Antoniano, toccano diversi argomenti importanti, anche di attualità, e sono scritte da autori del calibro di Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo degli Elio e le Storie Tese, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia, Deborah Iurato e Virginio.