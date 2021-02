I migliori brani di Baby K: Da zero a cento a Non mi basta più, le canzoni più significative della carriera della rapper e cantante italiana.

Baby K è una delle cantanti e rapper italiane più apprezzate del panorama musicale nostrano. Nata a Singapore, passa alcuni anni a Giacarta per poi trasferirsi a Londra, dove si avvicina al mondo dell’hip hop. Studia musica e, a 17 anni, arriva in Italia. Muove i primi passi nel mondo del rap per poi intraprendere la strada del successo che tutti noi conosciamo. Ecco le migliori canzoni della sua carriera.

Baby K

Baby K, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Da zero a cento, brano contenuto nell’album Icona, pubblicato ne 2018. Il video della canzone è stato girato all’autodromo Adria International Raceway, diretto da Martina Pastori. Il brano fu scelto nello spot Vodafone nel 2018 e rappresentò un tormentone estivo, anche se girato su una pista da corsa. Come rivelò la stessa cantante, in una intervista a TV Sorrisi & Canzoni, hanno scelto questa location per “andare in controtendenza rispetto ai soliti video girati al mare. Il tema del pezzo è la voglia di staccare da una vita che ci rende stremati, comprare gli ultimi biglietti rimasti e…partire a tutta velocità“.

Il video di Da zero a cento:

Passiamo a Roma – Bangkok, canzone presente nell’album Kiss Kiss Bang Bang, pubblicato nel 2015. Il brano – scritto da Federica Abbate – è cantato in coppia con Giusy Ferreri, ha influenze elettro-pop e dancehall reggae. Il significato è stato spiegato dalla stessa rapper, la quale ha dichiarato, a TV Sorrisi & Canzoni, che:

“Il testo di questa canzone racconta la mappa geografica della mia vita: Londra, Roma ed estremo Oriente, infatti, sono i posti in cui ho vissuto, che mi porto dentro ancora oggi e che, attraverso questa musica, riesco a rivivere. Considero questa canzone un inno all’estate e alla voglia di divertirsi“.

Il video di Roma – Bangkok:

C’è, poi, Playa, canzone pubblicata come singolo dalla cantante, il 31 maggio 2019. Il videoclip della canzone è stato girato a Cuba e rappresenta – con le sue immagini successive – la classica hit estiva, fatta di sole, mare e canzone orecchiabile.

Il video di Playa:

Baby K, Voglio ballare con te e Non mi basta più

Passiamo, poi, a Voglio ballare con te, brano presente nell’album Icona e cantanto con Andrés Dvicio. Il video è stato girato nelle Dune di Piscinas, spiaggia di Arbus, comune della Sardegna e Barcellona, Città del Messico e Palma di Maiorca. L cantante ha spiegato cosa ha volto fare con questo brano, secondo quanto riporta mbmusic.it:

“Spengo tutto per rallentare il tempo ma al tempo stesso lo rincorro per non perderlo. Vorrei che chi lo ascoltasse riuscisse a rimandare tutti i pensieri alla ricerca di un’estate al massimo con la voglia di andare più forte perché probabilmente per farlo non ci basterà questa notte“.

Il video di Voglio ballare con te:

Infine, citiamo Non mi basta più, singolo del 2020, che vede la partecipazione di Chiara Ferragni, nota influencer italiana. Al fine di promuovere il singolo, la rapper ha avviato una collaborazione con Amazon Alexa, proponendo una featuring, tra Baby K e Alexa. Pantene, inoltre, ha scelto il brano per il suo spot. Come potete vedere, i prodotti per capelli della nota azienda compaiono nel video, nel beauty case di Baby K.

Il video di Non mi basta più: